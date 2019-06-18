У "Нафтогазі" знайшли альтернативу до нового контракту про транзит газу з Росією

"Нафтогаз" пропонує нове рішення замість контракту про транзит російського газу через газотранспортну систему України. Газ в українській компанії пропонують доставляти до ЄС на умовах "своп".

Так, "Газпром" буде передавати Україні певний обсяг газу, а Україна точно такий обсяг передаватиме на кордоні з ЄС, про це написав виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

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Так Вітренко прокоментував заяву "Газпрому" щодо нових домовленостей. Там заявили про "неможливість укладання нового контракту про транзит газу через Україну за європейськими правилами".

Передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії), тобто вони потім будуть брати на себе відповідальність перед "Газпромом" за цей газ вже в їхніх системах,

– сказав він.

Він наголосив, що укладання "свопу" відповідає європейським вимогам та практикам. Водночас це питання не потребує проведення анбандлінгу "Нафтогазу" – розділення компанії та виділення з-під її підпорядкування ГТС.

Зазначимо, у російському "Газпромі" саме відсутність цієї процедури вважають головною причиною "неможливості укласти нову угоду про транзит на європейських умовах".

Чому Росія може припинити транзит газу через Україну?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. Наприкінці січня за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу міністр закордонних справ Павло Клімкін сповістив, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти навіть без проведення будь-яких консультацій.



Проте вже наприкінці березня Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами.

Вітренко пояснив суть "свопу" на прикладі євро, Росії та Німеччини і двох типів послуг – переказу та перевезення.

У першому випадку євро мають бути отримані у Німеччині, і вам має бути все одно, як вони там з’являться. У другому випадку ваші конкретні євро фізично перевозять у Німеччину з усіма ризиками такого перевезення. Перший випадок, переказ грошей — це аналог операції "своп". Другий випадок, перевезення грошей – це замовлення послуг транспортування,

– пояснив Вітренко.

За пропозицією "Нафтогазу", "своп" на газ із "Газпромом" мають укласти на 10 років. Ним мають передбачити постачання 60 мільярдів кубометрів газу до Європи щороку. Це аналогічні умови тим, які Україна висувала до контракту про транзит газу.

У "Нафтогазі" також зазначають, що цей план дозволяє вимагати у "Газпрому"багатомільярдну компенсацію у разі, якщо транзиту через Україну таки не буде.

Що відомо про суди між "Нафтогазом" і "Газпромом"?28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію доплатити НАК "Нафтогаз України" виплатити Україні грошому компенсацію у розмірі 2,6 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Вже 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



Нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту – 2,56 мільярда доларів та понад 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. У гривнях це становить понад 220 мільярдів.