Росія шантажує газом ЄС та Україну, – Gazeta Wyborcza

Російський "Газпром" відтягує підписання договору з українським "Нафтгазом" і натякає, що Київ має відмовитися від перемоги у Стокгольмському арбітражному суді.

"Ми узгодили дату чергових газових консультацій у форматі Росія – Україна – Європейська комісія, вони пройдуть у другій половині вересня", – оголосив на минулому тижні російський міністр енергетики Олександр Новак після зустрічі з заступником голови Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

Тим часом: Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News

Як пише газета Gazeta Wyborcza, це означає, що Росія принаймні до жовтня відтягуватиме переговори з питання про те, як, починаючи з 2020 року, здійснюватиметься транзит газу до Європи. Чинний договір "Газпрому" з "Нафтогазом" втрачає силу наприкінці цього року, і, якщо не з'явиться новий, російський концерн може зупинити поставки через українську територію до Західної Європи, чим спровокує у середині зими газову кризу в ЄС.

Росія свідомо затягує час

Попередні газові консультації Росії з Україною і Єврокомісією, які Москва відтягувала кілька місяців поспіль, пройшли на початку цього року. Жодних результатів добитися не вдалося, тому переговори планувалось продовжити навесні, однак росіяни перенесли їх на підставі того, що в Україні проходять президентські вибори.

Зараз Олександр Новак пояснює необхідність чергового перенесення консультацій достроковими парламентськими виборами в Україні, які Володимир Зеленський вирішив провести в липні. Тим часом, український Конституційний суд розглядає зараз питання про законність розпуску Верховної Ради за пів року до закінчення її повноважень. Якщо він задовольнить позов про визнання президентського указу неконституційним, вибори пройдуть у жовтні, а це дасть Росії чергову можливість відтермінувати прийняття рішення про транзит газу.



Міністр енергетики РФ Олександр Новак / Фото 24СМИ

Московський ультиматум

"Нафтогаз" хотів підписати з "Газпромом" новий транзитний договір, який би відповідав законодавству ЄС і прийнятим Україною європейським нормам. Єврокомісія зі свого боку підготувала власний проект транзитного договору, запропонувавши Росії та Україні його підписати. Москва, втім, не хоче про це навіть чути.

А ви знали? Володимир Путін – найбільший олігарх Росії, – The Washington Post

Ми готові продовжити чинний контракт на попередніх умовах, – заявив Новак після зустрічі з Шефчовичем.

Це значить, що Росія хоче нав'язати українській стороні договір, який невигідний для неї і не відповідає європейському праву. Крім того, "Газпром" не виконує зобов'язання по чинному транзитному контракту. Минулого року Стокгольмський арбіраж задовольнив позов "Нафтогазу" і наказав російському концерну виплатити компенсацію у розмірі 2,6 мільярда доларів. "Газпром" це рішення не виконав.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко пов'язує прагнення росіян затягнути переговори з тим, що ЄС та Україна зайняли консолідовану позицію і вимагають здійснення транзиту газу "за справедливими європейськими правилами". "Ситуація має такий вигляд, що начебто Росія чекає переговорників, які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізовані та справедливі правила для всіх сторін", – написав Вітренко у Фейсбуці.

Москва хоче, щоб Київ відмовився від перемоги

Міністр Олександр Новак нагадав також, що "Газпром" не визнає рішення Стокгольмського арбітражу, який наказав російському концерну виплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів і поставляти сировину за ставкою, визначеною арбітражним трибуналом (вона нижча, ніж та, яку "Газпром" нав'язав Україні у 2009 році). Через те, що росіяни завищували ціни, "Нафтогаз" з листопада 2015 року відмовився від імпорту із Росії і почав купувати дешевший газ в ЄС.

Як розповів Новак після зустрічі з Шефчовичем, "Газпром" запропонував українським партнерам підписати угоду, яка дозволила б налагодити більш конструктивні відносини у рамках нових контрактів на поставку і транзит газу після 1 січня 2020 року. Коментуючи ці слова, Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" таких пропозицій не отримував. При цьому виконавчий директор компанії припустив, що російський міністр, заявляючи про угоду, мав на увазі вимогу "Газпрому", яка закликає український концерн відмовитися від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі та відкликати чергові позови.

Війна на політичному фронті: Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung