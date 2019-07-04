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      У РФ збирають підписи за звільнення кримськотатарського активіста Бекірова

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      У РФ збирають підписи за звільнення кримськотатарського активіста Бекірова
      У РФ збирають підписи за звільнення кримськотатарського активіста Бекірова / ru.krymr.com

      У Російській Федерації активісти закликали міністра охорони здоров`я Росії Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову. Його утримують в сімферопольському СІЗО.

      Активіст Костянтин Котов вважає, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ, пише "Крим.Реалії".

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      Фахівці повинні розуміти, що йому потрібно спеціалізоване лікування.

      Та допомога, яка йому надається в СІЗО не допомагає,
      – додав Котов.

      Окрім того, на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО. Автор петиції – лікар і вона звертається саме до лікарів. Ще один адресат петиції – це Мін`юст, який повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу.

      Думаємо, через деякий час подамо звернення й туди. Москальковій вже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було,
      – заявив Котов.

      У російському МОЗ звернення активістів наразі не прокоментували.

      Що відомо про затримання Едема Бекірова?

      Едема Бекірова обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів. Начебто він передав майже 14 кілограмів боєприпасів і вибухівки так званому засекреченому свідкові, простіше кажучи, – ФСБ-шному провокатору. Утім, обвинувачення сфальсифіковане, адже Бекіров фізично не зміг цього зробити. В той момент він був знесилений після операції на серці.

      Що кажуть лікарі?

      Навіть зараз російські кардіологи оцінюють ступінь ризику його здоров'ю як дуже високий.

      Як реагує Європа?

      11 червня Європейський суд з прав людини ухвалив терміново перевести активіста до лікарні. Але підконтрольні Росії тюремники відмовляються виконувати це рішення.

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