У Римі аварійно сів літак: уламки його двигуна долетіли до сусіднього містечка – фото

Літак авіакомпанії Norwegian здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима. Його фрагменти розлетілись на значну відстань – попадали на дахи та автівки у містечку Ф’юмічіно.

Літак здійснив аварійну посадку вже невдовзі після зльоту, про це повідомляє La Repubblica. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Однак уламки літака наробили проблем.

Фрагменти літака компанії Norwegian, який щойно злетів з летовища імені Леонардо да Вінчі, впали на дахи будинків та кілька автівок у Ф'юмічіно,

– пише видання.

Загалом уламки впали на 25 автомобілів та 12 будинків.



Уламок літака розбиав скло/ Джерело: repubblica.it

Чому літак екстрено приземлився?

Boeing 787 з 298 пасажирами на борту прямував до Лос-Анджелеса, але був змушений повернутися на римське летовище одразу після зльоту. У машини виникли проблеми з двигуном.

Окремі уламки, які люди виявили на землі, були довжиною у 5 сантиметрів. Аварійна посадка пройшла без проблем, усе контролювали надзвичайні служби та пожежники. Пасажири літака не постраждали, їх пересадили на інші рейси до Сполучених Штатів.



Розмір уламків літака/ Джерело: repubblica.it