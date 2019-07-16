У РНБО хочуть зробити відкритими оборонні закупівлі

У Раді національної безпеки та оборони планують зняти гриф таємності з оборонних закупівель, оскільки закритість дає простір для корупції.

Для того, щоб відкрити закупівлі, необхідно провести реформу СБУ. Новий парламент обов'язково має підтримати ці закони, сказав глава РНБО Олександр Данилюк.

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Близько 90% замовлень зі сфери оборони відбуваються у таємному режимі. Зрозуміло, що коли це відбувається, на цьому хтось заробляє, або, як мінімум, гроші застосовуються неефективно. Тому має бути застосований принцип мінімально доцільної таємності, який діє у різних країнах світу,

– сказав Данилюк.

Чому питання відкритих закупівель нагальне для "Укроборонпрому"?

Напередодні президентських виборів в "Укроборонпромі стався скандал із держзакупівлями, пов'язаний із розслідуванням програми "Наші Гроші". Журналісти встановили, що декілька чиновників високого рангу контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Постачання відбувалося через підставні фірми за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за оцінками журналістів, може становити щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, однією з яких нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.