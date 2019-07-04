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      При РНБО створять центр для реформування "Укроборонпрому"

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      Для реформування "Укроборонпрому" при РНБО створять координаційний центр
      Для реформування "Укроборонпрому" при РНБО створять координаційний центр / Epravda.com.ua

      При Раді нацбезпеки і оборони створять координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу. Його пріоритетним завданням буде реформування держконцерну "Укроборонпром".

      Про це на міжвідомчій нараді заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

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      Чим саме займатиметься координаційний центр при РНБО?

      • Повинен буде провести швидкий і всебічний аналіз існуючої ситуації в оборонно-промисловому комплексі;
      • обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК. В тому числі – повне виключення ймовірності корупції та участі політиків у цій сфері;
      • ефективно координувати процес імплементації (втілення) реформ.

      Учасники наради також ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління "Укроборонпромом", впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення дієвого механізму громадського контролю.

      У травні уряд виділив 32 мільйони гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" та вніс до парламенту законопроект для проведення цього аудиту та забезпечити прозорість діяльності держконцерну.

      Дивіться фото розкішного ресторану та іномарки чиновника "Укроборонпрому"

      Чому "Укроборонпром" вирішили реформувати?

      Усе через корупційний скандал, що розгорівся довкола підприємства та всієї оборонної галузі України. Про корупцію в оборонці результати своєї роботи опублікувала команда журналістських розслідувань Bihus.info.

      За даними журналістів, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

      Дивіться відеорозслідування журналістів про корупцію в оборонному секторі України:

      До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

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      Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ проводять досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Реформи РНБО Олександр Данилюк
      Джерело: 24 канал
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