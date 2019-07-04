При РНБО створять центр для реформування "Укроборонпрому"

При Раді нацбезпеки і оборони створять координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу. Його пріоритетним завданням буде реформування держконцерну "Укроборонпром".

Про це на міжвідомчій нараді заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Чим саме займатиметься координаційний центр при РНБО?

Повинен буде провести швидкий і всебічний аналіз існуючої ситуації в оборонно-промисловому комплексі;

обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК. В тому числі – повне виключення ймовірності корупції та участі політиків у цій сфері;

ефективно координувати процес імплементації (втілення) реформ.

Учасники наради також ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління "Укроборонпромом", впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення дієвого механізму громадського контролю.

У травні уряд виділив 32 мільйони гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" та вніс до парламенту законопроект для проведення цього аудиту та забезпечити прозорість діяльності держконцерну.

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Чому "Укроборонпром" вирішили реформувати?

Усе через корупційний скандал, що розгорівся довкола підприємства та всієї оборонної галузі України. Про корупцію в оборонці результати своєї роботи опублікувала команда журналістських розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

Дивіться відеорозслідування журналістів про корупцію в оборонному секторі України:

До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

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Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ проводять досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.