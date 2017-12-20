У Росії відзначилися жовчним випадом у бік України щодо російських офіцерів на Донбасі

У Росії вважають, що офіційний Київ не лише перешкоджав роботі російських офіцерів у Спільному центрі контролю та координації припинення вогню та стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі, а й зробив усе можливе, аби ті з проблемами повернулися додому.

Таку заяву зробив постійний представник Росії в Контактній групі з врегулюванню ситуації в Україні Борис Гризлов, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

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"Зараз офіційний Київ створює свідомо неприйнятні умови для перебування російських учасників СЦКК в Україні. Поширюючи репресивний порядок в'їзду на територію України для російських громадян, офіційний Київ демонструє, що жодним чином не сприймає мінські угоди", – підкреслив він.

За його словами, "почавши рік з блокади Донбасу, київська влада завершує його блокадою роботи органу, який контролює виконання мінських угод в сфері безпеки".

"Російські офіцери зі складу СЦКК працювали, незважаючи на численні організаційні перешкоди з боку української влади. На жаль, ці перешкоди мали, не побоюся цих слів, дріб'язковий характер, іноді просто кухонно-побутовий. При цьому у нас не було ілюзій, що все це робиться для того, щоб максимально ускладнити їхню роботу", – переконує російський політик.

Крім того, керівник представництва ЗСРФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергій Костарєв зауважив, що щодо російських військовослужбовців в СЦКК систематично здійснювалися провокації, в тому числі і під час здійснення ними моніторингових завдань.

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Для офіцерів було створено жорсткі умови щодо проживання та переміщення. Наприклад, супровід в їдальню і назад під збройним патрулем. Також з вини української сторони відбулася затримка повернення офіцерів. Зокрема, невчасно було подано автобуси, що завадило переходу через КПП "Майорськ", відтак ми були змушеними скасувати свій перехід 18 грудня, так як це було небезпечно. І зробити його 19 грудня зранку", – додав військовий.

Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.



Раніше в ОБСЄ заявили, що Росія більше не має наміру брати участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Відтак, російське міністерство оборони направило листа, в якому зазначається, що вони хочуть відкликати своїх офіцерів з Донбасу, які перебувають тут офіційно.