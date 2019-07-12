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      У Росії назвали Світовий конгрес українців загрозою: реакція МЗС України

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      В МЗС України рішення Росії щодо Світового конгресу українців назвали ганебним
      В МЗС України рішення Росії щодо Світового конгресу українців назвали ганебним / Daily Storm

      Генеральна прокуратура Росії вирішила "визнати небажаною" діяльність міжнародної організації Світовий конгрес українців. У МЗС України таке рішенням називають ганебним.

      У Москві побачили в діяльності організації "загрозу конституційному ладу і безпеці" Росії, про це повідомляють у прес-службі російського відомства.

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      Тепер цю ухвалу скерують до Мін'юсту Росії. Там Світовий конгрес українців внесуть до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Росії.

      Міністерство закордонних справ України вважає таке рішення Генпрокуратури Росії ганебним. Це порушує права української меншини в Росії, пише "Інтерфакс".

      Україна готова зробити усі кроки у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора і закликає міжнародне співтовариство розглядати це рішення Генеральної прокуратури Росії як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини,
      – сказала речниця МЗС Катерина Зеленко.

      Водночас вона закликала "посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим".

      Зеленко також наголосила, що світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча "метою організації є підтримка української ідентичності".

      Що таке Світовий конгрес українців?Світовий конгрес українців створений 1967 року в США. Зараз штаб-квартира розташована у Торонто. Згідно з повідомленням на сайті СКУ, організація є координатором для українських діаспор по всьому світу.

      Закон про "небажані організації" президент Росії Володимир Путін підписав у травні 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

      Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить "загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу".

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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