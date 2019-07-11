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      Він став дуже цинічним: Клімкін розповів про зустрічі з Лавровим

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      Клімкін розповів, що двічі зустрічався з Лавровим
      Клімкін розповів, що двічі зустрічався з Лавровим / Колаж 24 каналу

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що за останні роки двічі говорив зі своїм колегою з Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорювали тему полонених, Криму та Донбасу.

      Український дипломат в інтерв’ю "Громадському" зауважив, що зустрічався з главою МЗС Росії під час норманського формату.

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      Комунікація, переважно, відбувалась у форматі Нормандії. Ми зустрічалися удвох останніми роками тільки двічі. На цих зустрічах обговорювали два питання: звільнення політичних в'язнів і Донбас з Кримом. Все, більше ні про що не говорили,
      – сказав Клімкін.

      Міністр уточнив, що у питанні окупованого Донбасу вони обговорювали "можливий формат миротворчої місії", а по анексованому Криму – те, що роблять на півострові росіяни та доступ до регіону міжнародних організацій і міжнародних гуманітарних організацій.

      "З позиції його знань і досвіду – це людина, яка дуже багато знає і пройшла через багато переговорів. Я вважаю, що він став дуже цинічним. Чи він дозволив собі стати дуже цинічним. Це питання до нього, насправді", – підсумував Клімкін.

      Які поради дає Клімкін Зеленському щодо розмов з Росією? Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністерки Британії Терези Мей, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.

      Клімкін відзначив, що така зустріч між президентами України та Росії щодо війни на Донбасі може відбутися у новому форматі. Він має право різним, але самостійно на переговори виходити не варто. Тому, обговорення між Зеленським і Путіним має проходити виключно у присутності міжнародних друзів і партнерів України.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Сергій Лавров Павло Клімкін МЗС України
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