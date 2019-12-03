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      У Росії обвалився автомобільний міст: є потерпілі – приголомшливі фото та відео

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      У російському Оренбурзі завалився міст: дві людини постраждали / Соцмережі

      На в’їзді до російського Оренбурга обвалилася частина автомобільного мосту. У результаті постраждали дві людини. На щастя, загиблих немає. Інцидент трапився увечері 2 грудня.

      Як розповіли у пресслужбі управління регіонального МНС, міст перебував на реконструкції, і якраз у момент інциденту там проводили ремонтні роботи, пише "Інтерфакс".

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      Что известно об обрушении моста в Оренбурге? Предварительный данные. - ЧП произошло в районе улицы Терешковой на выезде из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина - На мосту было 4 автомобиля - Под мостом стояла «Лада Приора». Водитель и пассажиры успели выбежать - Сообщается о двух пострадавших - Сообщается о двух пострадавших ️ UPD: новая информация в следующих постах #оренбург #новостиоренбурга

      A post shared by Урал56.Ру (@ural56ru) on

      У МНС додають, що перед тим, як завалився міст, по ньому проїхала вантажівка з щебенем, і це створило надмірне навантаження – понад 50 тонн проти дозволених 30-ти. Цю вантажівку пошкодило уламками. Також постраждав ще один автомобіль. Площа завалення прольоту становить 200 метрів.

      У результаті постраждали дві людини. Вони зазнали травм середнього ступеня важкості: в одного поранено голову, а в іншого – ногу. Їх госпіталізували. Ще один робітник від госпіталізації відмовився.

      Відомо, що один із потерпілих – водій вантажівки, що замикала колону. Інший – водій легковика, що опинився під завалами. Перед обваленням чоловік потрапив у ДТП.

      Через інцидент правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тим часом, у мережі опублікували фото та відео як самого завалення мосту, так і наслідків події.

      Фото з місця обвалення мосту в Оренбурзі

      Нещодавно у Франції завалився підвісний міст. Він також після того, як ним проїхала вантажівка. У результаті загинули 2 людини, ще 3 вдалося врятувати.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Постраждалі Надзвичайні ситуації
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