У Росії обвалився автомобільний міст: є потерпілі – приголомшливі фото та відео

На в’їзді до російського Оренбурга обвалилася частина автомобільного мосту. У результаті постраждали дві людини. На щастя, загиблих немає. Інцидент трапився увечері 2 грудня.

Як розповіли у пресслужбі управління регіонального МНС, міст перебував на реконструкції, і якраз у момент інциденту там проводили ремонтні роботи, пише "Інтерфакс".

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У МНС додають, що перед тим, як завалився міст, по ньому проїхала вантажівка з щебенем, і це створило надмірне навантаження – понад 50 тонн проти дозволених 30-ти. Цю вантажівку пошкодило уламками. Також постраждав ще один автомобіль. Площа завалення прольоту становить 200 метрів.

У результаті постраждали дві людини. Вони зазнали травм середнього ступеня важкості: в одного поранено голову, а в іншого – ногу. Їх госпіталізували. Ще один робітник від госпіталізації відмовився.

Відомо, що один із потерпілих – водій вантажівки, що замикала колону. Інший – водій легковика, що опинився під завалами. Перед обваленням чоловік потрапив у ДТП.

Через інцидент правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тим часом, у мережі опублікували фото та відео як самого завалення мосту, так і наслідків події.

Фото з місця обвалення мосту в Оренбурзі

Нещодавно у Франції завалився підвісний міст. Він також після того, як ним проїхала вантажівка. У результаті загинули 2 людини, ще 3 вдалося врятувати.