В России обвалился автомобильный мост: есть пострадавшие – мрачные фото и видео

На въезде в российский Оренбург обвалилась часть автомобильного моста. В результате пострадали два человека. К счастью, погибших нет. Инцидент произошел вечером 2 декабря.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, мост находился на реконструкции, и как раз в момент инцидента там проводили ремонтные работы, пишет "Интерфакс".

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В МЧС добавляют, что перед тем, как рухнул мост, по нему проехал грузовик с щебнем, и это создало чрезмерную нагрузку – более 50 тонн против разрешенных 30-ти. Этот грузовик повредило обломками. Также пострадал еще один автомобиль. Площадь обрушения пролета составляет 200 метров.

В результате пострадали два человека. Они получили травмы средней степени тяжести: один ранен в голову, а в другой – ногу. Их госпитализировали. Еще один рабочий от госпитализации отказался.

Известно, что один из пострадавших – водитель грузовика, который замыкал колонну. Другой - водитель легковушки, оказавшейся под завалами. Перед обрушением мужчина попал в ДТП.

Из-за инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Тем временем в сети опубликовали фото и видео самого обрушения моста, и последствий события.

Фото с места обрушения моста в Оренбурге

Недавно во Франции рухнул подвесной мост. ОТакже после того, как по нему проехал грузовик. В результате погибли 2 человека, еще 3 удалось спасти.