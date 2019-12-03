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      В России обвалился автомобильный мост: есть пострадавшие – мрачные фото и видео

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      В российском Оренбурге рухнул мост: два человека пострадали / Соцсети

      На въезде в российский Оренбург обвалилась часть автомобильного моста. В результате пострадали два человека. К счастью, погибших нет. Инцидент произошел вечером 2 декабря.

      Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, мост находился на реконструкции, и как раз в момент инцидента там проводили ремонтные работы, пишет "Интерфакс".

      Важно! Автобус упал с моста в реку в России: погибли 20 человек

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Что известно об обрушении моста в Оренбурге? Предварительный данные. - ЧП произошло в районе улицы Терешковой на выезде из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина - На мосту было 4 автомобиля - Под мостом стояла «Лада Приора». Водитель и пассажиры успели выбежать - Сообщается о двух пострадавших - Сообщается о двух пострадавших ️ UPD: новая информация в следующих постах #оренбург #новостиоренбурга

      A post shared by Урал56.Ру (@ural56ru) on

      В МЧС добавляют, что перед тем, как рухнул мост, по нему проехал грузовик с щебнем, и это создало чрезмерную нагрузку – более 50 тонн против разрешенных 30-ти. Этот грузовик повредило обломками. Также пострадал еще один автомобиль. Площадь обрушения пролета составляет 200 метров.

      В результате пострадали два человека. Они получили травмы средней степени тяжести: один ранен в голову, а в другой – ногу. Их госпитализировали. Еще один рабочий от госпитализации отказался.

      Известно, что один из пострадавших – водитель грузовика, который замыкал колонну. Другой - водитель легковушки, оказавшейся под завалами. Перед обрушением мужчина попал в ДТП.

      Из-за инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Тем временем в сети опубликовали фото и видео самого обрушения моста, и последствий события.

      Фото с места обрушения моста в Оренбурге

      Недавно во Франции рухнул подвесной мост. ОТакже после того, как по нему проехал грузовик. В результате погибли 2 человека, еще 3 удалось спасти.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Постраждалі Чрезвычайное происшествие
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