В России обвалился автомобильный мост: есть пострадавшие – мрачные фото и видео

Что известно об обрушении моста в Оренбурге? Предварительный данные. - ЧП произошло в районе улицы Терешковой на выезде из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина - На мосту было 4 автомобиля - Под мостом стояла «Лада Приора». Водитель и пассажиры успели выбежать - Сообщается о двух пострадавших - Сообщается о двух пострадавших ️ UPD: новая информация в следующих постах #оренбург #новостиоренбурга

