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У Росії побили пару геїв, які приїхали на Чемпіонат світу з футболу

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У Санкт-Петербурзі двоє чоловіків побили пару геїв із Франції
У Санкт-Петербурзі двоє чоловіків побили пару геїв із Франції / d-hess.ru

У Санкт-Петербурзі двоє чоловіків побили пару геїв із Франції, які приїхали в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Про це повідомляє Metro.

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Зазначається, що двоє французів отримали серйозні поранення 9 червня після бійки у Санкт-Петербурзі. Це – один із перших випадків сутичок на цьогорічному Чемпіонаті світу. Ще один – зафіксували у Москві: там невідомі пограбували британського фана.

За інформацією ЗМІ, один із французів отримав сильні травми голови, перелом щелепи та ушкодження мозку під час цієї гомофобної атаки. Безпомічного та побитого чоловіка зловмисники залишили лежати посеред вулиці.

Нападників арештували. Це – 25-річний Ісмет Гайдаров та 24-річний Даугав Расул Магомедов. 

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував у Росії 14 червня і триватиме до 15 липня.

Теги: Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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