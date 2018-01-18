У Росії пригрозили жорсткою реакцією, якщо Україна "тестуватиме" територію біля Криму

У Росії вважають, що спільні навчання України та НАТО поблизу анексованого нею Криму сприятимуть дестабілізації в цьому регіоні. На їхнє переконання, ця територія є економічною зоною щодо Кремля та зоною заборони доступу щодо офіційного Києва.

Про це заявив так званий "депутат Держдуми від Криму" Руслан Бальбек, передає "РИА Новости".

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"Надії України на провокаційні спільні з НАТО навчання поблизу Криму не виправдаються – у нас достатньо сил і засобів, щоб припинити будь-які спроби дестабілізації в нашій економічній зоні", – зауважив російський парламентар.

За його словами, кримський регіон для київської влади, як і раніше, залишиться "зоною заборони доступу".

"Закон про спільні навчання – не панацея української національної безпеки. На своїй території нехай хоч натівську галерею поставлять і шанують їх як ідолів. Заманеться їм тестувати наші кордони, сподіваючись на прикриття альянсу, – тут, що називається, у нас є широкий вибір жорстких відповідей", – додав Бальбек.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада дозволила підрозділам збройних сил інших держав брати участь у багатонаціональних навчаннях, що відбуватимуться на території України.