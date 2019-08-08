У Росії рейсовий автобус впав з обриву: є загиблі, серед яких діти

Рейсовий автобус впав з обриву під Новоросійськом у Краснодарському краї Росії. Внаслідок трагедії загинули четверо людей, ще 27, серед яких 11 дітей, отримали травми та були доставлені до лікарні.

Загалом в автобусі їхали 42 людини, повідомляє видання "ТАСС".

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Серед загиблих є двоє дітей. Крім того, ще двоє дітей госпіталізовані у вкрай важкому стані.

Автобус належить санаторію "Елада", де відпочивають туристи. Він їхав з села Пшада Красноярського краю до туристичного міста Анапи.

В управлінні безпеки дорожнього руху Росії повідомили, що ДТП трапилося внаслідок лобового зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Крім того, там розповіли, що в обрив вплали обидва транспортні засоби.

Місцем трагедії став 16-ий кілометр дороги "Новоросійськ – Керченська протока". Глибина обриву, в який зірвався автобус становить близько 30 метрів.