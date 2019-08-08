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      У Росії рейсовий автобус впав з обриву: є загиблі, серед яких діти

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      Під Новоросійськом автобус впав в обрив: загинули 4 людей (фото ілюстративне)
      Під Новоросійськом автобус впав в обрив: загинули 4 людей (фото ілюстративне) / informator.news

      Рейсовий автобус впав з обриву під Новоросійськом у Краснодарському краї Росії. Внаслідок трагедії загинули четверо людей, ще 27, серед яких 11 дітей, отримали травми та були доставлені до лікарні.

      Загалом в автобусі їхали 42 людини, повідомляє видання "ТАСС".

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      Серед загиблих є двоє дітей. Крім того, ще двоє дітей госпіталізовані у вкрай важкому стані.

      Автобус належить санаторію "Елада", де відпочивають туристи. Він їхав з села Пшада Красноярського краю до туристичного міста Анапи.

      В управлінні безпеки дорожнього руху Росії повідомили, що ДТП трапилося внаслідок лобового зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Крім того, там розповіли, що в обрив вплали обидва транспортні засоби.

      Місцем трагедії став 16-ий кілометр дороги "Новоросійськ – Керченська протока". Глибина обриву, в який зірвався автобус становить близько 30 метрів.

      Резонансні дтп у росії:
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      Теги: Аварії та ДТП Новини Росії Жертви
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