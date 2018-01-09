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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Росії судили школяра за картинку Путіна з Гітлером п’ятирічної давнини

04:45, сьогодні 2021 Читать новость на русском
Данило Сметанський
Данило Сметанський

Волонтера штабу Навального Данила Сметанського з Петрозаводська забрали в центр "Е" (Головне управління протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації) прямо з уроку англійського мови через репост картинки, на якій Путін зображений поруч із Гітлером. Цей репост був зроблений ще в 2013 році.

Як розповів 17-літній юнак "Радіо Свобода", його допитували три години та заставили зізнатися у вчинені злочину за статтею 20.3 адміністративного кодексу РФ "Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки" через те, що на Гітлері на картинці з Путіним була форма зі свастикою на рукаві.

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Окрім того, правоохоронці звинуватили хлопця у тому, що він розмістив на своїй сторінці в "ВКонтакті" результат тесту "Наскільки ти патріот України?", де в результатах тесту були слова "Слава Україні!".

"Дивно, що співробітникам центру "Е", які повинні ловити терористів, було не шкода вивчити десять тисяч моїх постів у "ВКонтакте", а потім витратити час на подібні розмови", – зазначив хлопець.

Варто зазначити, що Данило Сметанський під тиском написав пояснювальну записку та зізнався.

"Я здогадався, що затримання якось пов'язано з моєю політичною діяльністю. І побоювався, що мене посадять за екстремізм. А ще я думав, що настав 37-й рік. У школу приходять співробітники силових структур, знімають учня з уроку і відвозять кудись, не кажучи ні слова. Я думаю, якщо наш великий президент знову буде на троні, то людей почнуть садити навіть за необережний погляд не в ту сторону", – розповів Данило Сметанський.

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Попри те, що юнак написав зізнання, на комісії по справах неповнолітніх адвокат Максим Куклінов знайшов у справі порушення процедури, і справу закрили. При цьому людей, яких засудили за статтею 20.3, можуть включити до переліку екстремістів.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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