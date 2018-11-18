У Росії відбувається трансформація авторитарної системи в уже закінчену диктатуру, – Фейгін

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що система в РФ перетворюється з авторитарної на диктаторську. Юрист також заявив про спроби легітимізувати незмінюваність влади президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку Фейгін висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що йде остаточна трансформація авторитарної системи в уже закінчену диктатуру. Справа не в кількості репресій, а в сумі характеристик, які визначають цей режим як диктаторський. Гадаю, що там підвищуються ризики для самого цього режиму, відповідно, його захисною функцією є репресії та спроба легітимізувати незмінюваність влади Путіна", – сказав правозахисник.

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Він наголосив, що "цей процес відбувається на очах".

Є й інші особливості, трохи менш помітні, вони відбуваються в елітах. Впевнено можна говорити, що розвивається внутрішньоелітний менталітет, непотизм (кумівство). Подивіться: діти цих людей стають їхніми спадкоємцями у владі, такого не бувало навіть у станових системах Росії до революції,

– зазначив Фейгін.

Як приклад юрист навів призначення міністром сільського господарства Росії Дмитра Патрушева. Він є сином секретаря Ради безпеки Росії, колишнього очільника ФСБ Миколи Патрушева.

Хто такий Марк Фейгін? Російський політичний діяч, правозахисник. У квітні 2018 року Фейгіна позбавили статусу адвоката. Під час своєї діяльності Фейгін був адвокатом українських політв'язнів Надії Савченко та Романа Сущенка.