У Росії відреагували на наміри Зеленського щодо Криму і нормандського формату
Переговори в нормандському форматі не згорнуть, якщо президент Володимир Зеленський підніме питання про повернення Криму. У Росії не збираються реагувати взагалі.
Реакції не буде ніякої, про це заявив секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".
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Так, журналісти запиталися у Пєкова, яка буде реакція на наміри Володимира Зеленського підняти питання про статус Криму.
Добре відома: ніякої. Тут немає різниці, в якому форматі ставити це питання,
– стверджує Пєсков.
На запитання, чи не призведе це до згортання переговорів у нормандському форматі, Пєсков відповів заперечно.
"Ні, не призведе", – сказав він.
Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
Чи можуть на нормандській зустрічі говорити про Крим?
Оточення президента та представники президентської партії не раз натякали про такий варіант, хоча у Росії відповідали – це неможливо і говорити про це не збираються.
Зокрема, до Зеленського із закликом поговорити про також окупований Крим на нормандській зустрічі звертався глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.