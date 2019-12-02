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      У Росії відреагували на наміри Зеленського щодо Криму і нормандського формату

      2054 Читать новость на русском
      Питання про Крим не призведе до згортання нормандського саміту, – Пєсков / ТАСС

      Переговори в нормандському форматі не згорнуть, якщо президент Володимир Зеленський підніме питання про повернення Криму. У Росії не збираються реагувати взагалі.

      Реакції не буде ніякої, про це заявив секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

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      Так, журналісти запиталися у Пєкова, яка буде реакція на наміри Володимира Зеленського підняти питання про статус Криму.

      Добре відома: ніякої. Тут немає різниці, в якому форматі ставити це питання,
      – стверджує Пєсков.

      На запитання, чи не призведе це до згортання переговорів у нормандському форматі, Пєсков відповів заперечно.

      "Ні, не призведе", – сказав він.

      Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

      Чи можуть на нормандській зустрічі говорити про Крим?

      Оточення президента та представники президентської партії не раз натякали про такий варіант, хоча у Росії відповідали – це неможливо і говорити про це не збираються.

      Зокрема, до Зеленського із закликом поговорити про також окупований Крим на нормандській зустрічі звертався глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Анексія Криму
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