У Росії з плакатом Сенцова затримали активістку, яка є онукою відомої поетеси
В Москві 25 серпня відбулася акція на честь 50-ї річниці "Демонстрації сімох". Через розгорнутий плакат на підтримку Сенцова співробітники правоохоронних органів РФ затримали активістку Анну Красновицьку – внучку учасниці цієї акції 1968 року Наталії Горбаневської.
В Москві на Красній площі поліція затримала активістів "Демонстрації сімох" – це акція протесту радянських дисидентів проти вторгнення в Чехословаччину.
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Одна з затриманих Анна Красовицька – онука учасниці "Демонстрації сімох" Наталії Горбаневської, яка є російською поетесою, радянською правозахисницею, учасницею дисидентського руху в СРСР.
Красовицька стояла з плакатом на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.
Мені здається, свобода Сенцова була важливіше в будь-якому випадку,
– сказала Красовицька в момент арешту.
Плакати працівники поліції відібрали.
Відео затримання Анни Красновицької
Також правоохоронці затримали ще одного учасника історичного протесту – Павла Литвинова і правозахисника Сергія Шарова-Делоне, але пізніше його відпустили.