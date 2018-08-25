У Росії з плакатом Сенцова затримали активістку, яка є онукою відомої поетеси

В Москві 25 серпня відбулася акція на честь 50-ї річниці "Демонстрації сімох". Через розгорнутий плакат на підтримку Сенцова співробітники правоохоронних органів РФ затримали активістку Анну Красновицьку – внучку учасниці цієї акції 1968 року Наталії Горбаневської.

В Москві на Красній площі поліція затримала активістів "Демонстрації сімох" – це акція протесту радянських дисидентів проти вторгнення в Чехословаччину.

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Одна з затриманих Анна Красовицька – онука учасниці "Демонстрації сімох" Наталії Горбаневської, яка є російською поетесою, радянською правозахисницею, учасницею дисидентського руху в СРСР.

Красовицька стояла з плакатом на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

Мені здається, свобода Сенцова була важливіше в будь-якому випадку,

– сказала Красовицька в момент арешту.

Плакати працівники поліції відібрали.

Відео затримання Анни Красновицької

Среди задержанных Анна Красовицкая — внучка участницы «демонстрации семерых» 1968 года Натальи Горбаневской. Ее забрали за плакат «Свободу Сенцову». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FxbwQHbqpS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 25 серпня 2018 р.

Також правоохоронці затримали ще одного учасника історичного протесту – Павла Литвинова і правозахисника Сергія Шарова-Делоне, але пізніше його відпустили.