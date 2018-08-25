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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Росії з плакатом Сенцова затримали активістку, яка є онукою відомої поетеси

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У Росії з плакатом Сенцова затримали активістку, яка є онукою відомої поетеси
У Росії з плакатом Сенцова затримали активістку, яка є онукою відомої поетеси / Скріншот з відео

В Москві 25 серпня відбулася акція на честь 50-ї річниці "Демонстрації сімох". Через розгорнутий плакат на підтримку Сенцова співробітники правоохоронних органів РФ затримали активістку Анну Красновицьку – внучку учасниці цієї акції 1968 року Наталії Горбаневської.

В Москві на Красній площі поліція затримала активістів "Демонстрації сімох" – це акція протесту радянських дисидентів проти вторгнення в Чехословаччину.

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Одна з затриманих Анна Красовицька – онука учасниці "Демонстрації сімох" Наталії Горбаневської, яка є російською поетесою, радянською правозахисницею, учасницею дисидентського руху в СРСР. 

Красовицька стояла з плакатом на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії. 

Мені здається, свобода Сенцова була важливіше в будь-якому випадку,
– сказала Красовицька в момент арешту.

Плакати працівники поліції відібрали. 

Відео затримання Анни Красновицької

Також правоохоронці затримали ще одного учасника історичного протесту – Павла Литвинова і правозахисника Сергія Шарова-Делоне, але пізніше його відпустили.

Теги: Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Поліція
Джерело: 24 канал
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