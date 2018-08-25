В России с плакатом Сенцова задержали активистку, которая является внучкой известной поэтессы
В Москве 25 августа состоялась акция в честь 50-й годовщины "Демонстрации семерых". За развернутый плакат в поддержку Сенцова сотрудники правоохранительных органов РФ задержали активистку Анну Красновицкую – внучку участницы этой акции 1968 года Натальи Горбаневской.
В Москве на Красной площади полиция задержала активистов "Демонстрации семерых" – акции протеста советских диссидентов против вторжения в Чехословакию.
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Одна из задержанных Анна Красовицкая – внучка участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской, которая является российской поэтессой, советской правозащитницей, участницей диссидентского движения в СССР.
Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии.
Мне кажется, свобода Сенцова была важнее в любом случае,
– сказала Красовицкая в момент ареста.
Плакаты сотрудники полиции отобрали.
Видео задержания Анны Красновицкой
Также правоохранители задержали еще одного участника исторического протеста – Павла Литвинова и правозащитника Сергея Шарова-Делоне, но позже его отпустили.