В России с плакатом Сенцова задержали активистку, которая является внучкой известной поэтессы

В Москве 25 августа состоялась акция в честь 50-й годовщины "Демонстрации семерых". За развернутый плакат в поддержку Сенцова сотрудники правоохранительных органов РФ задержали активистку Анну Красновицкую – внучку участницы этой акции 1968 года Натальи Горбаневской.

В Москве на Красной площади полиция задержала активистов "Демонстрации семерых" – акции протеста советских диссидентов против вторжения в Чехословакию.

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Одна из задержанных Анна Красовицкая – внучка участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской, которая является российской поэтессой, советской правозащитницей, участницей диссидентского движения в СССР.

Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии.

Мне кажется, свобода Сенцова была важнее в любом случае,

– сказала Красовицкая в момент ареста.

Плакаты сотрудники полиции отобрали.

Видео задержания Анны Красновицкой

Среди задержанных Анна Красовицкая — внучка участницы «демонстрации семерых» 1968 года Натальи Горбаневской. Ее забрали за плакат «Свободу Сенцову». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FxbwQHbqpS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 25 серпня 2018 р.

Также правоохранители задержали еще одного участника исторического протеста – Павла Литвинова и правозащитника Сергея Шарова-Делоне, но позже его отпустили.