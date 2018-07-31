У Росії заявили про намір створити аналог найвідомішого українського літака

У зв'язку із напруженими взаємини між Україною та Росією остання активно шукає, як можна замінити український Ан-124. Кремль, зокрема, має намір змінити усі українські двигуни та радіоелектронне обладнання на свої. Крім того, планується створення надважкого літака , який власне стане аналогом "Русланів".

Про це заявив віце-прем’єр міністр Росії Юрій Борисов, передають російські інформаційні агенції.

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За його словами, до 2027 року Росія розпочне розробляти новий надважкий літак, що має замінити Ан-124 "Руслан", який розробили в українському Дослідно-конструкторському бюро імені Антонова.

Як переконує чиновник, ці завдання є прописаними в плані науково-дослідних робіт прийнятої держпрограми озброєнь.

"Зараз парк наявних Ан-124 "Руслан" після модернізації бортового радіоелектронного обладнання та зміни українських двигунів Д-18 на російські Д-35 може експлуатуватися до 2050 року, тому швидкої заміни йому створювати не потрібно. Поновлення ж виробництва "Русланів" буде пов'язаним з можливостями двигунів Д-35, які робляться в Об'єднаній двигунобудівній корпорації. І то, нічого нового створюватися не буде, просто відцифруємо Ан-124 з новими двигунами", – додав Борисов.

Нагадаємо, наприкінці липня 24 канал повідомляв, що наприкинці липня український "Антонов" і один із підрозділів американської компанії Boeing уклали договір щодо взаємодії у виробництві літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство яких матиме позначення Ан-1X8 NEXT. Така угода є пов’язаною з кризою, з якою зіткнулися українські авіабудівники в результаті окупації Росією Криму в 2014 році та початку війни на Сході України.