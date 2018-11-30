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      У Росії жінка з дитиною та літньою матір'ю вчинили потрійне самогубство

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      Жінки по черзі зістрибнули з даху
      Жінки по черзі зістрибнули з даху / Фото з відкритих джерел

      У місті Глазові в Удмуртії 35-річна жінка, її 8-річна дочка та 55-річна мати по черзі зістрибнули з даху.

      Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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      Зазначається, що дитина стрибати не хотіла, проте жінка потягла її за собою. За ними вчинила самогубство й бабуся дівчинки. 

      "Жінки заздалегідь готувалися звести рахунки з життям. Мати Віки навіть сказала вчителю, що сім'я не прийде святкувати Новий Рік", – зазначили у повідомленні. 

      Поруч із загиблими жінками знайшли записку з їхніми іменами. Іншої інформації, наприклад, про мотиви такого вчинку, там не було. 

      В родини залишилася однорічна дитина. 

       

      Теги: Новини Росії Жертви Самогубство
      Джерело: 24 Канал
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