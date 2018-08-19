У російських містах пройшли пікети на підтримку українських політв'язнів зі "списку Сенцова"

У російських містах Санкт-Петербурзі і Москві активісти вийшли на одиночні пікети на підтримку кримських татар з вимогою звільнити українських політв'язнів Кремля зі "списку Сенцова".

У Санкт-Петербурзі акція відбулася на Невському проспекті, йдеться на сторінці "Солидарность Санкт-Петербурга" у Facebook.

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Активісти вийшли на пікети з плакатами, кримськотатарськими та українськими прапорами.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.