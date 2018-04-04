У російському місті евакуювали близько 150 людей з ТЦ через тріщини

Близько 150 осіб евакуювали з торгового центру "Клондайк" у Виборзькому районі Санкт-Петербурга через тріщини.

Про це повідомили в прес-службі адміністрації району, пише РІА Новини.

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"Сьогодні (4 квітня, – ред.) вдень евакуювали з торгового центру 150 осіб. Це невеликий торговий центр. Зараз вирішується питання про проведення експертизи стану будівлі", – повідомили у прес-службі.

Додали, що торговий центр в даний час закритий.

Нагадаємо, 25 березня спалахнулв пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.