У російському місті евакуювали близько 150 людей з ТЦ через тріщини
Близько 150 осіб евакуювали з торгового центру "Клондайк" у Виборзькому районі Санкт-Петербурга через тріщини.
Про це повідомили в прес-службі адміністрації району, пише РІА Новини.
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"Сьогодні (4 квітня, – ред.) вдень евакуювали з торгового центру 150 осіб. Це невеликий торговий центр. Зараз вирішується питання про проведення експертизи стану будівлі", – повідомили у прес-службі.
Додали, що торговий центр в даний час закритий.
Нагадаємо, 25 березня спалахнулв пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.