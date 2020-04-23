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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Румунії компанію друзів оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів: відео

      - Читать новость на русском
      "Шашликову вечірку" спіткала невдача / shutterstock.com/ru

      У Румунії триває спалах коронавірусу, тож країна також ввела жорсткий карантин. На другий день після Великодня група людей вирішити порушити обмежувальні заходи та влаштувати барбекю.

      Інцидент стався у містечку поблизу Сучави, повідомляє Hotnews.ro. 11 друзів зібралися на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі.

      Тим часом У Польщі поліцейські влаштували барбекю під час епідемії: їх покарають

      Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі. Згодом до будинку приїхала поліція та оштрафувала усіх 11 людей на 27 тисяч 700 євро, тобто близько 800 тисяч 300 гривень.

      Вік друзів – від 21 до 56 років.

      У Румунії влаштували "шашликову вечірку" за 27 тисяч євро: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус у Румунії

      • Станом на 23 квітня коронавірус зафіксували у 10 тисяч 96 людей, 527 – померло, а 2 тисячі 478 – одужали. 
      • 31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.
      • Загалом у Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.
      • З 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.

      Зауважимо, що в Україні поліція також склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Більше про порушення – тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Штрафи Поліція Гроші Курйозні новини Румунія
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