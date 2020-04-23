У Румунії компанію друзів оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів: відео
У Румунії триває спалах коронавірусу, тож країна також ввела жорсткий карантин. На другий день після Великодня група людей вирішити порушити обмежувальні заходи та влаштувати барбекю.
Інцидент стався у містечку поблизу Сучави, повідомляє Hotnews.ro. 11 друзів зібралися на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі.
Тим часом У Польщі поліцейські влаштували барбекю під час епідемії: їх покарають
Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі. Згодом до будинку приїхала поліція та оштрафувала усіх 11 людей на 27 тисяч 700 євро, тобто близько 800 тисяч 300 гривень.
Вік друзів – від 21 до 56 років.
У Румунії влаштували "шашликову вечірку" за 27 тисяч євро: дивіться відео
Що відомо про коронавірус у Румунії
- Станом на 23 квітня коронавірус зафіксували у 10 тисяч 96 людей, 527 – померло, а 2 тисячі 478 – одужали.
- 31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.
- Загалом у Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.
- З 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.
Зауважимо, що в Україні поліція також склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Більше про порушення – тут.
Читайте також
-
Половина Ради перехворіла на коронавірус, – Шахов у листуванні з Джокеромсьогодні , 13:26
-
Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначеннясьогодні , 16:01
-
В'єтнам виходить з карантину: за весь час епідемії тут не зареєстрували жодної смертісьогодні , 10:51
-
Девальвація VS дефолт: яких наслідків кризи чекати українцямсьогодні , 14:30
-
Хто не підлягатиме обсервації після перетину кордону: нове рішення Кабмінусьогодні , 12:08
-
"Мрія" доставила в Україну вантаж з Китаю, який може побити світовий рекорд – відеосьогодні , 12:36