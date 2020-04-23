У Румунії компанію друзів оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів: відео

У Румунії триває спалах коронавірусу, тож країна також ввела жорсткий карантин. На другий день після Великодня група людей вирішити порушити обмежувальні заходи та влаштувати барбекю.

Інцидент стався у містечку поблизу Сучави, повідомляє Hotnews.ro. 11 друзів зібралися на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі.

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Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі. Згодом до будинку приїхала поліція та оштрафувала усіх 11 людей на 27 тисяч 700 євро, тобто близько 800 тисяч 300 гривень.

Вік друзів – від 21 до 56 років.

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Що відомо про коронавірус у Румунії

Станом на 23 квітня коронавірус зафіксували у 10 тисяч 96 людей, 527 – померло, а 2 тисячі 478 – одужали.

31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.

Загалом у Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.

З 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.

Зауважимо, що в Україні поліція також склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Більше про порушення – тут.