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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Самопоміч" була гідною парламентською партією, – Садовий

      5074 Читать новость на русском
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий / Колаж 24 каналу

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%. Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий зазначив, що його політична сила була гідною парламентською партією.

      "Ми можемо чесно дивитися людям очі. Ми виконали з честю наш обов’язок – були гідною парламентською партією. Зараз будемо позапарламентською", – зазначив Андрій Садовий.

      Зверніть увагу: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Лідер "Самопомочі" наголосив, що напевно партія не врахувала певні тренди, які є.

      Напевно, ми замало були популістичними. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається. Хоча правда – єдина, яка робить людей сильними. Тому тільки вперед – перед нами ще місцеві вибори,
      – додав Андрій Садовий.

      У Верховній Раді VIII скликання було всього-на-всього 26 депутатів від "Самопомочі", але вони все одно стояли на сторожі закону і здорового глузду, переконаний лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      За його словами, незважаючи на оприлюднені наразі результати екзит-полів, "Самопоміч" готова допомагати майбутнім парламентарям, а якщо останні будуть робити шкідливі речі для держави, "будемо бити в набат".

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу партія "Самопоміч" отримала 0,7% голосів.

      Важливо: Андрій Садовий готовий піти у відставку з посади очільника "Самопомочі"

      Хто увійшов у список партії "Об'єднання "Самопоміч" – читайте за посиланням.

      Самопоміч, партія, вибори, Верховна Рада, список
      Перша п'ятірка партії "Самопоміч" на виборах до Ради: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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