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      У Санкт-Петербурзі та Москві проводять акції "похорон конституції": понад 10 затриманих

      - Читать новость на русском
      Конституційний суд РФ у Санкт-Петербурзі / Getty images

      Понад десяток активістів затримали російські правоохоронці через участь в акції протесту та одиночних пікетах у Санкт-Петербурзі. Росіяни вийшли висловити своє обурення стосовно правок, запропонованих главою Кремля до основного закону держави.

      Річ у тім, що Володимир Путін 14 березня підписав закон про поправки до конституції Росії. До цього їх схвалили у Держдумі РФ та Раді Федерації. Серед запропонованого – обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Відтак, після того, як закон почне діяти, глава Кремля зможе ще 2 терміни займати пост президента.

      Головне Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни

      З цим незгодні безліч росіян. Так, 15 березня у Москві та Санкт-Петербурзі проходять акції протесту біля будівель Конституційних судів, передає Meduza.

      У Санкт-Петербурзі люди приносили до Конституційного суду червоні гвоздики. Цим жестом вони показували, що ховають Конституцію держави. Після "похорону" активісти підходили на Сенатську площу, де відбулася серія одиночних протестів.

      Правоохоронці затримують учасників одиночних протестів:

      Втім, багатьох учасників акції вже затримали правоохоронці, їх вже понад десяток. Зокрема, поліція затримала голову громадської організації "Відкрита Росія" Анастасію Буракову.

      У Москві акція проти правок до російської конституції розпочалася о 15:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом – 24 канал), затримань поки не було.

      Що зміниться у російській конституції:

      • попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять (ініціатива надійшла від депутатки Держдуми РФ та колишньої космонавтки Валентини Терешкової);
      • президент зможе отримати довічний статус сенатора;
      • президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;
      • президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Поліція Новини політики Протести Володимир Путін Новини Росії
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