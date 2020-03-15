У Санкт-Петербурзі та Москві проводять акції "похорон конституції": понад 10 затриманих

Понад десяток активістів затримали російські правоохоронці через участь в акції протесту та одиночних пікетах у Санкт-Петербурзі. Росіяни вийшли висловити своє обурення стосовно правок, запропонованих главою Кремля до основного закону держави.

Річ у тім, що Володимир Путін 14 березня підписав закон про поправки до конституції Росії. До цього їх схвалили у Держдумі РФ та Раді Федерації. Серед запропонованого – обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Відтак, після того, як закон почне діяти, глава Кремля зможе ще 2 терміни займати пост президента.

Головне Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни

З цим незгодні безліч росіян. Так, 15 березня у Москві та Санкт-Петербурзі проходять акції протесту біля будівель Конституційних судів, передає Meduza.

У Санкт-Петербурзі люди приносили до Конституційного суду червоні гвоздики. Цим жестом вони показували, що ховають Конституцію держави. Після "похорону" активісти підходили на Сенатську площу, де відбулася серія одиночних протестів.

Правоохоронці затримують учасників одиночних протестів:

Новые задержания в Петербурге. Полиция задержала уже двоих участников одиночных пикетов. Причину своих действий правоохранители не объясняют.



Видео: задержание участницы одиночного пикета / автор: очевидец задержания pic.twitter.com/y2XD0R7nGs — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 15, 2020

Втім, багатьох учасників акції вже затримали правоохоронці, їх вже понад десяток. Зокрема, поліція затримала голову громадської організації "Відкрита Росія" Анастасію Буракову.

В Петербурге на акции «похороны Конституции» местные жители кладут гвоздики к Конституционному суду. Задержали председательницу «Открытой России» Анастасию Буракову https://t.co/9dMMXnZ6F2



Анастасия Буракова. Фото: Давид Френкель pic.twitter.com/YbtGJtlGcH — Медиазона (@mediazzzona) March 15, 2020

У Москві акція проти правок до російської конституції розпочалася о 15:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом – 24 канал), затримань поки не було.

Що зміниться у російській конституції: