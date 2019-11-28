У ще одного "слуги народу" Богданця виявили судимість: що він про це каже

На тлі скандалу навколо парламентаря-"ґвалтівника" від "Слуги народу" Романа Іванісова у його однопартійця, мажоритарника з Тернопільщини Андрія Богданця, теж знайшли судимість. Нардеп цього не приховує та вже відверто пояснив, у чому річ.

Каже, прикра ситуація трапилася із ним ще у 2015 році, коли він навіть не думав про своє ймовірне депутатство. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Тоді я добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення "Січ". Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі,

– зазначив він.

Богданець каже: спочатку виникла лайка, під час якої опонент взяв та й плюнув йому в обличчя. На це тодішній атовець і теперішній нардеп відповів кулаками – вдарив супротивника, не розрахувавши сил.

"Після інциденту я провину свою визнав, оплатив лікування. Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі", – додав Богданець.

Депутат запевняє: тернополяни, які голосували за нього на виборах, про цю судимість знали, і це не завадило їм віддати свій голос за нього.

Справді, у низці тернопільських ЗМІ під час передвиборчої кампанії ширилась інформація про судимість Андрія Богданця. У суді його визнали винним за 121 та 196 статтями Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження та необережне знищення або пошкодження майна).

За це йому призначили покарання у вигляді:

штрафу в розмірі 8500 гривень в дохід держави; обмеження волі на строк 2 роки.

Проте, оскільки Богданець щиро покаявся у вчинених злочинах та має двох неповнолітніх дітей, 2003 та 2005 років народження, суд пом’якшив йому вирок. Його звільнили від відбування призначеного покарання, з випробувальним терміном один рік.



Вирок у справі Богданця/ фото "Тернопільська липа"

Щоправда, окрім цієї судимості, у пресі ширилась інформація про злісну несплату аліментів нардепом. Так, дружина Андрія Богданця двічі подавала на нього через це до суду. Про це свідчать документи Тернопільського міськрайонного суду.



Інформація з Єдиного реєстру боржників

Що відомо про Андрія Богданця? Це нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу №163 (м. Тернопіль). З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська". Брав участь в АТО, зокрема є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.



У декларації за 2018 рік він вказує, що має у власності земельну ділянку у Тернополі площею 600 метрів квадратних, заробітну плату за роботу на птахофабриці у розмірі 69210 гривень і зберігає на рахунку у банку 525 тисячі доларів.