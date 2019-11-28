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      У ще одного "слуги народу" Богданця виявили судимість: що він про це каже

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      Андрій Богданець / фото з соцмереж

      На тлі скандалу навколо парламентаря-"ґвалтівника" від "Слуги народу" Романа Іванісова у його однопартійця, мажоритарника з Тернопільщини Андрія Богданця, теж знайшли судимість. Нардеп цього не приховує та вже відверто пояснив, у чому річ.

      Каже, прикра ситуація трапилася із ним ще у 2015 році, коли він навіть не думав про своє ймовірне депутатство. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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      Тоді я добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення "Січ". Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі,
      – зазначив він.

      Богданець каже: спочатку виникла лайка, під час якої опонент взяв та й плюнув йому в обличчя. На це тодішній атовець і теперішній нардеп відповів кулаками – вдарив супротивника, не розрахувавши сил.

      "Після інциденту я провину свою визнав, оплатив лікування. Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі", – додав Богданець.

      Депутат запевняє: тернополяни, які голосували за нього на виборах, про цю судимість знали, і це не завадило їм віддати свій голос за нього.

      Справді, у низці тернопільських ЗМІ під час передвиборчої кампанії ширилась інформація про судимість Андрія Богданця. У суді його визнали винним за 121 та 196 статтями Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження та необережне знищення або пошкодження майна).

      За це йому призначили покарання у вигляді:

      1. штрафу в розмірі 8500 гривень в дохід держави;
      2. обмеження волі на строк 2 роки.

      Проте, оскільки Богданець щиро покаявся у вчинених злочинах та має двох неповнолітніх дітей, 2003 та 2005 років народження, суд пом’якшив йому вирок. Його звільнили від відбування призначеного покарання, з випробувальним терміном один рік.

      вирок Богданець слуга народу
      Вирок у справі Богданця/ фото "Тернопільська липа"

      Щоправда, окрім цієї судимості, у пресі ширилась інформація про злісну несплату аліментів нардепом. Так, дружина Андрія Богданця двічі подавала на нього через це до суду. Про це свідчать документи Тернопільського міськрайонного суду.

      борг аліменти Богданець
      Інформація з Єдиного реєстру боржників

      Що відомо про Андрія Богданця? Це нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу №163 (м. Тернопіль). З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська". Брав участь в АТО, зокрема є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.

      У декларації за 2018 рік він вказує, що має у власності земельну ділянку у Тернополі площею 600 метрів квадратних, заробітну плату за роботу на птахофабриці у розмірі 69210 гривень і зберігає на рахунку у банку 525 тисячі доларів.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Тернопіль Слуга народу Кримінальні новини Рішення суду Верховна Рада
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