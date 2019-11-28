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      У еще одного "слуги народа" Богданца обнаружили судимость: что он об этом говорит

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      Андрей Богданец / Фото из соцсетей

      На фоне скандала вокруг парламентария-"насильника" от "Слуги народа" Романа Иванисова у его однопартийца, мажоритарщика из Тернопольской области Андрея Богданца, тоже нашли судимость. Нардеп этого не скрывает и уже откровенно объяснил, в чем дело.

      Говорит, досадная ситуация случилась с ним еще в 2015 году, когда он даже не думал о своем вероятном депутатство. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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      Тогда я добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич". Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а впоследствии едва не стал виновником аварии при нашем совместном участии,
      – отметил он.

      Богданец говорит: сначала возникла перепалка, во время которой оппонент взял да и плюнул ему в лицо. На это тогдашний атошник и нынешний нардеп ответил кулаками – ударил противника, не рассчитав сил.

      "После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", – добавил Богданец.

      Депутат уверяет: горожане, которые голосовали за него на выборах, про эту судимость знали, и это не помешало им отдать свой голос за него.

      Действительно, в ряде тернопольских СМИ во время предвыборной кампании распространялась информация о судимости Андрея Богданца. В суде его признали виновным по 121 и 196 статьями Уголовного кодекса (Умышленное тяжкое телесное повреждение и неосторожное уничтожение или повреждение имущества).

      За это ему назначили наказание в виде:

      1. штрафа в размере 8500 гривен в доход государства;
      2. ограничения свободы на срок 2 года.

      Однако, поскольку Богданец искренне раскаялся в совершенных преступлениях и имеет двух несовершеннолетних детей, 2003 и 2005 годов рождения, суд смягчил ему приговор. Его освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год.

      вирок Богданець слуга народу
      Приговор по делу Богданца/ фото "Тернопольская липа"

      Правда, кроме этой судимости, в прессе проходила информация о злостной неуплате алиментов нардепом. Так, жена Андрея Богданца дважды подавала на него за это в суд. Об этом свидетельствуют документы Тернопольского горрайонного суда.

      борг аліменти Богданець
      Информация из Единого реестра должников

      Что известно об Андрее Богданце?Это нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу №163 (г. Тернополь). С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЧАО "Птицефабрика Тернопольская". Участвовал в АТО, в частности является участником боевых действий в Песках Донецкой области.

      В декларации за 2018 год он указывает, что имеет в собственности земельный участок в Тернополе площадью 600 квадратных метров, заработную плату за работу на птицефабрике в размере 69210 гривен и хранит на счете в банке 525 тысяч долларов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Тернополь Слуга народа Верховная Рада Решение суда Криминальные новости
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