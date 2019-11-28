У еще одного "слуги народа" Богданца обнаружили судимость: что он об этом говорит

На фоне скандала вокруг парламентария-"насильника" от "Слуги народа" Романа Иванисова у его однопартийца, мажоритарщика из Тернопольской области Андрея Богданца, тоже нашли судимость. Нардеп этого не скрывает и уже откровенно объяснил, в чем дело.

Говорит, досадная ситуация случилась с ним еще в 2015 году, когда он даже не думал о своем вероятном депутатство. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Тогда я добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич". Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а впоследствии едва не стал виновником аварии при нашем совместном участии,

– отметил он.

Богданец говорит: сначала возникла перепалка, во время которой оппонент взял да и плюнул ему в лицо. На это тогдашний атошник и нынешний нардеп ответил кулаками – ударил противника, не рассчитав сил.

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", – добавил Богданец.

Депутат уверяет: горожане, которые голосовали за него на выборах, про эту судимость знали, и это не помешало им отдать свой голос за него.

Действительно, в ряде тернопольских СМИ во время предвыборной кампании распространялась информация о судимости Андрея Богданца. В суде его признали виновным по 121 и 196 статьями Уголовного кодекса (Умышленное тяжкое телесное повреждение и неосторожное уничтожение или повреждение имущества).

За это ему назначили наказание в виде:

штрафа в размере 8500 гривен в доход государства; ограничения свободы на срок 2 года.

Однако, поскольку Богданец искренне раскаялся в совершенных преступлениях и имеет двух несовершеннолетних детей, 2003 и 2005 годов рождения, суд смягчил ему приговор. Его освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год.



Приговор по делу Богданца/ фото "Тернопольская липа"

Правда, кроме этой судимости, в прессе проходила информация о злостной неуплате алиментов нардепом. Так, жена Андрея Богданца дважды подавала на него за это в суд. Об этом свидетельствуют документы Тернопольского горрайонного суда.



Информация из Единого реестра должников

Что известно об Андрее Богданце?Это нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу №163 (г. Тернополь). С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЧАО "Птицефабрика Тернопольская". Участвовал в АТО, в частности является участником боевых действий в Песках Донецкой области.



В декларации за 2018 год он указывает, что имеет в собственности земельный участок в Тернополе площадью 600 квадратных метров, заработную плату за работу на птицефабрике в размере 69210 гривен и хранит на счете в банке 525 тысяч долларов.