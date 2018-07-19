У штаті Нью-Йорк вперше за 70 років акула атакувала двох неповнолітніх

Двох неповнолітніх в американському штаті Нью-Йорк, поблизу узбережжя островів Фаєр-Айленд імовірно покусала акула. Подібний випадок зафіксували вперше за останні 70 років.

Про це інформує The Guardian.

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12-річну дівчину та 13-річного хлопця із ранами на ногах доставили до місцевої лікарні. Там їм надали невідкладну медичну допомогу, зробили перев'язки та відпустили додому. Лікарі запевняють, що діти швидко одужають.

Цікаво, що із ноги хлопця витягли ймовірний зуб акули, наразі спеціалісти аналізують знахідку.



Імовірний зуб акули, який медики витягнули з ноги підлітка

Як пишуть у виданні, постраждала дівчинка Лола Полліна розповіла, що стояла по талію у воді на пляжі Сейлорс Хевен біля Брукхейвену, в двох милях на схід від Ізліпа, коли її вкусили.

Я бачила, що біля мене щось пропливало, раптово я відчула біль, і побачила плавець. А потім помітила, що вся моя нога кровоточить,

– розповіла вона.

Дівчина сказала, що акула, яку вона бачила, в довжину сягала приблизно три-чотири фути (90-120 сантиметрів).

Напад акул на людей поблизу Фаєр-Айленд та й узагалі – в штаті Нью-Йорк є великою рідкістю. Начальник відділу місцевої пожежної охорони Ян Левін запевняє, що всього задокументовано 10 таких випадків. Останній трапився у 1948 році.