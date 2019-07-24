У "Слузі народу" пропонують ввести цивільну конфіскацію незаконних активів

"Цивільну конфіскацію" незаконних активів пропонує запровадити в Україні кандидатка в нардепи від партії "Слуга народу", член Нацради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська. За її словами, це – першочергова антикорупційна ініціатива, яку повинна схвалити оновлена Верховна Рада.

"Серед першочергових ініціатив... це необхідність сфокусувати антикорупційний суд на справи топ-корупції. Наприклад, – колишнього голови Державної фіскальної служби і так далі. Тому серед першого – антикорупційний суд повинен бути сфокусований на справах топ-корупції", – заявила Красносільська, повідомляє Укрінформ.

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Також, за її словами, серед антикорупційних ініціатив "Слуги народу" – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Ми всі бачимо, що ввело НАЗК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка насправді автоматичною не є. Відповідно, наш план ... перезавантажувати НАЗК – один з перших кроків, обирати нового одного відповідального керівника за процедурою, схожою з підбором суддів Антикорупційного суду", – сказала кандидатка в нардепи від "Слуги народу".

Вона наголосила, що ці кроки повинні впроваджуватися паралельно з Антикорупційною стратегією на 2019-2023 роки.

"Можу повідомити, що Національна рада з питань антикорупційної політики, яка збиралася минулого тижня, вже визначила антикорупційну стратегію одним з пріоритетів роботи до кінця цього року", – додала Красносільська.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський 3 липня вніс до парламенту законопроект про незаконне збагачення. Документ має ввести новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців, що проводитиметься за рішенням суду в цивільному порядку без обвинувального вироку. Законопроект також пропонує повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яку скасував Конституційний суд України у лютому 2019 року.