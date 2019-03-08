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      У Софійському соборі у Києві скасовують богослужіння: яка причина

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      Собор святої Софії у Києві
      Собор святої Софії у Києві / "Киев – мой любимый город"

      Найближчим часом Софійський собор у Києві буде недоступним для богослужінь. Річ у тім, що тут проводитимуть ремонтно-реставраційні роботи.

      Як пояснили у Міністерстві культури, Софійський собор разом з архітектурним ансамблем пам'яток на його території включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під № 1 від України, відтак за храмом проводять постійне спостереження.

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      "З огляду на визначну універсальну цінність Софійського собору, визнану Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як складової об’єкта "Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра", та зобов’язань, прийнятих нашою державою щодо його збереження як частини культурного надбання всього людства, він потребує особливої уваги та відповідальності щодо забезпечення зважено зваженого режиму його експлуатації", – підкреслюють у відомстві.

      Водночас у Мінкулльті додають, що щоденно цей заповідник приймає тисячі відвідувачів з різних кутків світу, проводить екскурсії, виставки, конференції, семінари, а також приймає міжнародні делегації та проводить прийоми на державному рівні.

      "Сьогодні експлуатація пам’ятки здійснюється у складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційно-шумового навантаження, неконтрольованої сучасної забудови та небезпечної експлуатації сильно зношених інженерних мереж в місті-мегаполісі", – наголошують у відомстві.

      Відтак, переконують у міністерстві, у 2019 році на І ярусі в центральній частині Софійського собору передбачено встановлення риштування для здійснення інспектування мозаїк, фресок і олійного живопису задля того, аби їх у подальшому реставрувати та розкрити. Крім того, планують провести модернізацію системи мікроклімату собору та реконструкцію інженерних систем електроосвітлення, пожежної та охоронної сигналізації, а також встановлення системи відеоспостереження.

      У план робіт на поточний рік також внесено роботи щодо археологічного дослідження раніше виявлених історичних фрагментів внутрішнього оздоблення храму з влаштуванням зондажів. Відповідні роботи проводитимуть у теплу пору року, згідно з технологічними рекомендаціями.

      До слова, встановлення системи контролю мікроклімату заплановано за рахунок грантових коштів ЮНЕСКО. Водночас розроблено та планується до реалізації проекту з влаштування гідроізоляції цоколю, водовідведення та реставрації мощення навколо Софії.

      Реставраційні роботи, відповідно до технологічних вимог, розпочнуться з 18 березня.

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      В Українській греко-католицькій церкві, зі свого боку, зауважили, що з цієї причини їхнє богослужіння, призначене на 7 квітня, не відбудеться.

      "У четвер, 7 березня, відбулася зустріч очільника Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава з предстоятелем Православної церкви України блаженнішим Епіфанієм. Під час зустрічі, предстоятелів Церков було повідомлено про те, що Софійський собор, головна святиня України, буде найближчим часом недоступним для богослужінь жодної із церков, оскільки у ньому розпочинаються реставраційні роботи. Святослав, пояснюючи прагнення наших вірних молитися у Софійському соборі, наголосив, що цей храм є спільним домом усіх дітей Церкви Володимирового Хрещення та матірнім для усіх наших кафедральних соборів. Бажаючи молитися у цьому храмі, ми хотіли засвідчити нашу церковну спорідненість з нашими православними братами", – сповістили в УГКЦ.

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      Теги: Новини України Новини Києва Релігія Православна церква України УГКЦ
      Джерело: 24 канал
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