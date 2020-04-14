У справі Чорновол оголосили відвід судді Сергію Вовку

Печерський суд Києва мав обрати запобіжний захід екснардепці Тетяні Чорновол за нібито причетність до загибелі одного з працівників офісу Партії регіонів. Однак адвокат оголосила відвід слідчому судді Сергію Вовку.

На засіданні оголосили перерву на невизначений час – до обрання нового судді у справі, повідомляє Укрінформ.

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Адвоткатка Чорновол пояснила, що у відкритих джерелах відсутня інформація про атворозподіл справи.

Мені під час підготовки до цього судового засідання не вдалося визначити звіт про автоматичний розподіл справи. В мене є взагалі сумнів, що цей авторозподіл взагалі був здійснений відповідно до законодавства, – додала захисниця.

Екснардепка також підтримала відвід судді.

Зауважимо, що слідчі ДБР клопотають про застосування до Тетяни Чорновол запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Загалом їй загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Хто такий Сергій Вовк та що відомо про скандальні справи судді – читайте у матеріалі 24 каналу.

У чому підозрюють Тетяну Чорновол?За даними ДБР, 18 лютого 2014 року на той час журналістка та активістка Чорновол начебто керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.



Глава МВС Арсен Аваков розкритикував провадження проти Чорновол і назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Сама Чорновол вважає, що це політичне переслідування "за Майдан".