У США прокоментували ймовірність зустрічі Трампа з Порошенком
02:24, сьогодні 592 Читать новость на русском
У планах Білого дому немає повноформатної зустрічі президента США Дональда Трампа із президентом України Петром Порошенком на полях Давоського форуму, але у глав держав буде можливість обговорити низку питань.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на на офіційного представника Адміністрації президента США.
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"Така зустріч не запланована, але лідери можуть зустрітися один з одним на одному із заходів", – пояснили в Білому домі.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Джерело: 24 Канал
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