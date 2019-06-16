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      У центрі Києва пролунав потужний вибух: фото, відео

      1743 Читать новость на русском
      Вибух у центрі Києва
      Вибух у центрі Києва / dtp.kiev.ua

      В центральній частині столиці, на перехресті вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська в одному з будинків прогримів потужний вибух. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. За попередньою інформацією вибухнув газ.

      Зазначається, що вибух стався на території гаражів. Один з автомобілів було розірвано, частина гаража обвалилася. Вибухова хвиля зруйнувала ганок сусіднього будинку, уламки цегли та бетону розлетілися по двору і пошкодили припарковані поруч автомо. Вибух було чутно на відстані 4-5 км, повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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      Київ. Тургенівська 20: потужний вибух, розірвало гараж, порвало газову трубу. Точні причини поки невідомі,
      – йдеться в повідомленні.

      На місце інциденту оперативно прибули надзвичайники, медики та поліція.

      Очевидці стверджують, що стовп диму після вибуху піднявся на кілька поверхів вгору.

      Дивіться відео: у центрі Києва прогримів потужний вибух

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Вибух
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