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      У центрі Києва виявили дитячу могилу

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      В центрі Києва міста киянка виявила могилу, на гранітній плиті було вказано ім'я дитини.

      Згодом на місце поховання приїхали правоохоронці, які під могильною плитою знайшли урну із прахом, який, імовірно, і належить дитині.

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      Надгробну могилу киянка виявила в парку Слави, одразу за пам'ятником актору Леоніду Бикову.

      На ній було викарбувано власноруч ім'я хлопчика Макара та дати народження та смерті. Одразу на виклик жінки приїхали правоохоронці, які під могильною плитою виявили урну, а в середині прах.

      Як вже повідомила поліція, дата смерті цієї дитини була офіційно зареєстрована.

      "На урні і на плиті дати не співпадають. Це ми встановимо, як тільки опитаємо батьків", – сказав керівник Печерського управління поліції Андрій Дубров.

      Правоохоронці встановили маму померлої дитини. Вона надала поліцейським копії документів про народження та смерть дитини, а також документ про кремацію, однак не змогла пояснити, хто поховав прах у парку. Жінка розповіла, що розлучилася і не спілкується з чоловіком, тож, поліцейські розшукують його, аби отримати пояснення,
      – заявила старший інспектор Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

      Як зазначили правоохоронці в даному випадку кримінального злочину немає. Наразі поліція вже встановила батьків цієї дитини, і з'ясовують причини такого вчинку.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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