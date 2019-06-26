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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У ЦВК розповіли, скільки витратять грошей на позачергові парламентські вибори

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      Витрати ЦВК на вибори становитимуть майже 2 млрд грн
      Витрати ЦВК на вибори становитимуть майже 2 млрд грн

      Витрати Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України становитимуть близько 2 мільярдів гривень..

      Однак наразі важко говорити про точну суму, повідомив на брифінгу заступник голови ЦВК Євген Радченко.

      "На сьогодні затверджено 1 мільярд 900 мільйонів гривень", – сказав Радченко.

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      Він уточнив: наразі сума приблизна, адже ще не укладено усіх договорів.

      За його словами, найдорожче обійдеться виготовлення бюлетенів на поліграфкомбінаті "Україна" – у понад 281,845 мільйона гривень. Окрім того, на журнали для реєстрації документів передбачено 621 тисячу гривень, послуги з доставки та виготовлення пломб – 594 326 гривень, пакети зі спеціальною системою захисту передбачено 362 260 гривень.

      Коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ЦВК Парламентські вибори 2019 Новини політики Гроші
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