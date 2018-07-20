У вас громадянська війна: чому міжнародні організації підтримують Кремль
Кремль намагається вийти із під санкцій, піднімаючи на бій армію своїх маріонеток за кордоном. Пропутінські політичні партії та організації в Європі відкрито підтримують агресивну зовнішню політику Росії.
Росія має вплив і на міжнародні організації, які займаються правозахисною діяльністю. Їх стратегічна задача – посіяти сумніви посіяти сумніви в оцінках ситуації, яка складається в Україні і за можливості прикрити репутацію Росії.
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Наприклад, у своїх звітах вони оминають відповідальність Кремля за жертви війни на Сході України.
Заворушення, викликані протестами в українській столиці, а пізніше і на Сході Україні, переросли в громадянський конфлікт за участі Росії. Наступ прокиївських військ тривав поки Росія не посилила своє негласне військове втручання в Україні,
– написали у звіті Amnesty International за 2014 рік.
У 2018 році Amnesty International мовчить про вторгнення і кадрових російських військових на Донбасі, оперуючи кремлівською термінологією.
Сепаратисти та урядові сили продовжували збройне протистояння на Сході України, всупереч угоді 2015 року про припинення вогню,
– написано у звіті Amnesty International за 2017 рік.
Під час звіту в Москві псевдоправозахисники звинуватили Україну в тиску на свободу слова через депортацію російських пропагандистів і заходи з інформаційної безпеки. Протестувала організація і проти запровадження в Україні декомунізації.
Спробою змусити світ танцювати під свою дудку і переключити увагу з війни проти України був удар по цілісності ЄС. Кремль через британського бізнесмена Аррон Бенкса спонсорував референдум щодо виключення Британії з Євросоюзу. А вишенькою на торті було втручання кремля у вибори президента США.
Я хочу привітати всіх американців, які здобули перемогу Дональда Трампа. Привітати наших громадян, які теж побічно вболівали за перемогу Трампа. Це обов'язково будуть позитивні зміни,
– заявив політик РФ Володимир Жириновський.
Сьогодні цей клубок "афери століття" поступово розплутується. Розслідування фальсифікацій під час виборів триває понад 1,5 роки. Трампа звинувачують у використанні грошей, технологій і пропаганди Кремля.
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Приперті доказами детективів американського Міністерства юстиції в команді президента поступово міняють риторику.
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