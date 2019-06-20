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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      У Верховні Раді "стерли" Тимчука, коли він був ще живим

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      Дмитро Тимчук
      Дмитро Тимчук / Фото з приватного архіву

      Від вчорашнього ранку, 19 червня, ім'я Дмитра Тимчука не фігурує в електронних протоколах, списку фракції "Народний фронт". Тобто народний депутат "перестав існувати" в одну мить. І справа не в смерті Дмитра...

      О 10 ранку народні депутати реєструються в сесійній залі. Для цього необхідно лише вставити свою картку – і система автоматично вважає депутата присутнім. В протоколі електронної реєстрації вказується повний список фракцій, а навпроти кожного депутата – "присутній" або "відсутній". Цей протокол є на сайті парламенту. Нагадаю, станом на 10:00 Дмитро ще живий. Але в списку фракції "Народний фронт" його немає. За попередній день, 18 червня, він є. 19-го він зник. Так само його немає і в протоколі письмової реєстрації, яка є більш правдивою.

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      А все легко пояснити – замість справжніх протоколів на сайті підкореговані. Але Ґуґл зберігає все. У кеші.

      Скріншот протоколу ВР
      Протокол реєстрації народних депутатів 19 червня 


      Кеш-версія протоколу реєстрації народних депутатів 19 червня

      Виявилось, нескладно знайти справжні протоколи. Де Дмитро не просто ще є в списку "Народного фронту", а й за даними електронної реєстрації – присутній у сесійній залі о 10:00, коли фізично він перебував у себе вдома.

      Пояснити цю "чистку" теж можна легко. Адже більшість народних депутатів прогулює засідання Верховної Ради. Аби зібрати кворум, необхідно, щоб в системі було 226 карток. Тому вранці черговий по кожній фракції бере у працівників Апарату Верховної Ради картки своїх колег цілими стосами і розтавляє хвлин за 30 – за годину до початку засідання. І таким чином в залі може бути фактично присутніми 50 нардепів, а за даними реєстрації – понад 300.

      Та ж ситуація сталася і в середу. Депутатів було обмаль, аби не зірвати кворум, поставили картки відсутніх депутатів. Зокрема, зареєстрованою виявилася і картка Дмитра Тимчука. Я не можу стверджувати, що він прогуляв. Він один із тих небагатьох народних депутатів, які постійно відвідують засідання, голосують і не прогулюють. Та він міг мати об'єктивні причини не прийти в той день.

      Але його картка стала прикриттям прогулів майже всієї фракції. Дисципліна – одна з найголовніших проблем українського парламенту. Хтось, очевидно, змусив працівників Апарату ВР підробить ці протоколи. Але одна справа написати йому "відсутній", інша – взагалі видалити, коли про смерть ще нічого не відомо. І, не є секретом, – усі держустанови в Україні дуже бюрократичні, Верховна Рада не є виключенням. То взяти і просто за бажанням прибрати депутата зі списків неможливо. Навіть в такій жахливій ситуації треба паперові підтвердження.

      Сьогодні вранці за якимось дивним збігом обставин, поки я йшла до Верховної Ради, зустріла спікера Андрія Парубія. Пояснила ситуацію. Чому так сталося – Парубій каже, що не знає. Картка Дмитра вранці була, він це підтвердив. "Народний фронт" міг попросити зняти картку з реєстрації. Втім зняти, не означає прибрати взагалі. Але принаймні голова парламенту обіцяв з'ясувати, що сталося. І чому протоколи різні...

      В будь-якому разі за такі випадки треба карати. За 5 років так і не було вирішено проблеми з дисципліною та кнопкодавством. Як результат – подібні "чистки" протоколів.

      Факти і версії: все про загибель Дмитра Тимчука

      blog_ava
      Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика
      сьогодні
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      Автор: Олексій Годзенко, Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Верховна Рада Дмитро Тимчук Публікації ТОП Новини політики
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