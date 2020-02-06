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      У відділеннях Укрпошти можна знімати готівку

      1359 Читать новость на русском
      У відділеннях Укрпошти відтепер можна знімати готівку / kiev-company.in

      Понад 3 тисячі відділень Укрпошти обладнали терміналами для зняття готівки без комісії. Сервіс запровадили, адже на нього є запит.

      Про нововведення у відділеннях Укрпошти повідомляє пресслужба компанії.

      Читайте також: Голова Укрпошти Смілянський про свою мільйонну зарплату: Очільник пошти в Німеччині має більше

      Понад 3 тисячі автоматизованих відділень Укрпошти обладнані терміналами для зняття готівки без комісії,
      – йдеться повідомленні.

      Банкомати облаштували в обласних центрах та населених пунктах із населенням понад 2 тисячі жителів. А саме там, де скорочують банківські відділення та банкомати, але є відділення Укрпошти із POS-терміналами.

      У компанії зазначили, що попри тренд діджиталізації, бачать запит на зняття готівки. Тому після успішного пілота послуги на Львівщині, її поширюють по всій країні.

      Українці можуть зняти з банкомата від 50 до 10 тисяч гривень за одну операцію. Комісія за зняття готівки в поштових відділеннях відсутня. Проте можлива комісія банку, що випустив картку.

      У серпні минулого року жителі Львівщини першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки. Сервіс працював у 315 автоматизованих відділеннях.

      Перелік поштових відділень, де можна зняти готівку – за посиланням.

      Зверніть увагу! У грудні 2019 року Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати газет та журналів. Українці можуть обрати будь-яке українське або іноземне видання, а також передплатити електронні версії газет та журналів.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Укрпошта Готівка Банки Новини Львова
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