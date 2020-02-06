У відділеннях Укрпошти можна знімати готівку

Понад 3 тисячі відділень Укрпошти обладнали терміналами для зняття готівки без комісії. Сервіс запровадили, адже на нього є запит.

Про нововведення у відділеннях Укрпошти повідомляє пресслужба компанії.

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Понад 3 тисячі автоматизованих відділень Укрпошти обладнані терміналами для зняття готівки без комісії,

– йдеться повідомленні.

Банкомати облаштували в обласних центрах та населених пунктах із населенням понад 2 тисячі жителів. А саме там, де скорочують банківські відділення та банкомати, але є відділення Укрпошти із POS-терміналами.

У компанії зазначили, що попри тренд діджиталізації, бачать запит на зняття готівки. Тому після успішного пілота послуги на Львівщині, її поширюють по всій країні.

Українці можуть зняти з банкомата від 50 до 10 тисяч гривень за одну операцію. Комісія за зняття готівки в поштових відділеннях відсутня. Проте можлива комісія банку, що випустив картку.

У серпні минулого року жителі Львівщини першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки. Сервіс працював у 315 автоматизованих відділеннях.

Перелік поштових відділень, де можна зняти готівку – за посиланням.

Зверніть увагу! У грудні 2019 року Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати газет та журналів. Українці можуть обрати будь-яке українське або іноземне видання, а також передплатити електронні версії газет та журналів.