У Вінниці з'явився новий завод з виробництва сонячних панелей

У вівторок, 5 лютого, у Вінниці ввели в експлуатацію І чергу заводу, який виготовлятиме сонячні панелі. Це перше масштабне промислове виробництво сонячних панелей в Україні. На початковомуетапі на підприємстві працюватиме 120 людей. До кінця 2019 року планується ввести в експлуатацію і ІІ чергу заводу.

Регіональне видання "Моя Вінниця" повідомило, що новий завод виготовлятиме сонячні панелі для побутових, комерційних та промислових сонячних електростанцій.

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Зазначається, що номінальна потужність панелей дорівнюватиме від 270 до 370 Вт, що відповідає найвищим технологічним вимогам сучасних виробників обладнання для виготовлення сонячних модулів. Завод може виготовляти різні типи панелей.

Відкрила підприємство компанія Kness Group. Тут планують продавати панелі власного виробництва, як промисловим, так і побутовим користувачам.

Kness Group – це українська група компаній міжнародного рівня, яка розробляє технології та втілює проекти традиційної та відновлюваної енергетики. Перше підприємство було створене у 2009 році і займалось проектуванням та будівництвом об’єктів розподільчих мереж для електроенергетичних компаній та промислових підприємств. У 2012 році, як експеримент, було втілено перші проекти у галузі сонячної енергетики.

Від сьогодні ми можемо виробляти сто відсотків українських складових сонячних електростанцій. Я вважаю, що це не тільки важливий крок в розвитку нашої компанії, а й країни в цілому. Україна для нас дуже важлива,

– заявив генеральний директор Kness Group Сергій Шакалов.



Гендиректор Kness Group Сергій Шакалов на відкритті заводу у Вінниці // Моя Вінниця

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов наголосив, що відкриття заводу – дуже важлива подія для регіону. За останні чотири роки Вінниця демонструє позитивну динаміку промислового розвитку. Лише протягом двох років у цьому регіоні було відкрито заводи з виготовлення холодильного обладнання та електричного обладнання для автомобілів. Існуючі протягом 10-15 років підприємства регіону також значно наростили свої потужності.

Це говорить перш за все про те, що економіка нашої держави, навіть в умовах війни, поступово виходить зі стагнації і розвивається, а в рамках децентралізації є можливості в територіальних громадах створювати відповідний клімат для розвитку промислового підприємництва, малого та середнього бізнесу. Якщо говорити про Вінницю і наш регіон, минулого року ми посіли перше місце в рейтингу щодо легкості ведення бізнесу,

– заявив Моргунов.

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Директор заводу Олег Довбощук додав, що підприємство розпочне свою роботу з 15 лютого, наразі ведеться підготовка першої тестової лінійки. Протягом кількох місяців планується, що завод вийде на повну потужність та працюватиме цілодобово, у три зміни.



Найближчим часом завод працюватиме цілодобово у три зміни // Моя Вінниця