У військового, який кинув гранату у натовп людей, вдома знайшли цілий арсенал зброї

На Івано-Франківщині чоловік кинув гранату у натовп, бо приревнував кохану. Постраждали дев'ятеро людей, лише дивом ніхто не загинув. У самого ж винуватця під час обшуку знайшли цілий арсенал зброї.

Це відео відзняли випадкові свідки трагедії. Від вибуху потерпілих розкидало по всій вулиці.

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Відео інциденту на Франківщині, яке зафіксували очевидці

Гранату у людей жбурнув військовий Олексій. Чоловік лише тиждень тому повернувся з ротації зі Сходу. Конфлікт з місцевими почався з банальних ревнощів. Чоловіку не сподобалось ставлення односельців до його співмешканки Марії.

Вони йшли собі, не можна сказати, що були п'яними. Цей чоловік з жінкою йшли до кафе. І може ще двоє знайомих. І, може, за кілька хвилин він йшов весь в крові. Його побили. Він йшов собі додому, я на вулиці була. І за кілька хвилин бачу, що він уже йде вмитий,

– розповіла мешканка села Лісна Тарновиця Юлія Воляк.

Коли військовий знову повернувся до кафе, його намагались заспокоїти, однак марно. Військовий витяг з кишені гранату.

"Вибігли усі у двір, він теж вибіг на дорогу, біля цього кафе. І там він чеку висмикнув. І ми хотіли його скрутити, забрати (гранату – 24), щоб воно не вибухнуло, щоб люди не постраждали. А він кинув її до землі", – згадує потерпілий Ігор Зола.

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Вибух пролунав за лічені секунди. Постраждали дев'ятеро людей. Серед них – випадкові відвідувачі, перехожі та кохана військового. Вона у реанімації у тяжкому стані.

У неї є черепно-мозкова травма оскольчата. Металічні осколки є прямо в головному мозку, а також в неї травмоване праве око. Настільки травмоване, що невідомо, як буде виглядати це око,

– зазначив завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії обласної лікарні Ігор Пулик.

Сам військовий не постраждав. Його затримали майже одразу. Олексій родом з Донецької області. Сусіди кажуть, пара зійшлася нещодавно. Разом виховували маленького сина Марії.

"Нормальні сусіди, що можу сказати. Вони дуже добре жили з нами. І він нічого такий. Ну, він приїздить, він не живе тут постійно. Він же воєнний", – сказала сусідка Марія Стефанюк.

За скоєне тепер військовому загрожує до 10 років позбавлення волі. Граната, якою військовий кинув у натовп, могла бути із фронту, каже волонтер Віталій Дейнега. Військові часто з війни возять "трофеї".

Це чисто така військова клептоманія. Все, що не так лежить, в кишеню і додому. Дуже часто це робиться не з умислом, це робиться просто, щоб було про всяк випадок,

– зауважив керівник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Ба більше, під час обшуків в хаті його співмешканки правоохоронці знайшли цілий склад боєприпасів: три тротилові шашки, газовий пістолет, патрони до нього та набої до автомата Калашникова. Нині слідство встановлює походження зброї.