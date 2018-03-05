У Всесвітній день дитячого телебачення на 24 Канал прийшла особлива екскурсія

Діти вчилися бути журналістами, режисерами чи ведучими. Та ще й побачили, що відбувається на телебаченні за кадром, як роблять новини і як ведуча працює у прямому ефірі.

Екскурсію 24 каналом для малечі з інвалідністю, дітей переселенців та українських солдат організували у день дитячого телебачення та радіомовлення. Екскурсію ініціював благодійний фонд "Справедливість". А 24 канал відгукнувся на пропозицію.

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Така можливість дуже унікальна – побувати на телебаченні, на 24-му і я думаю, що в майбутньому вона буде більш відкритою, їй буде легше адаптуватися у спілкуванні з людьми,

– розповіла мати дівчинки із синдромом Дауна Людмила Король.

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