Без оцінок і домашніх завдань: в чому полягає реформа початкової освіти

Однокласники – не конкуренти, а команда. В деяких українських школах вже півроку як випробовують новий стандарт початкової освіти, який запрацює з нового навчального року. Передбачає він не зазубрювання, а вміння користуватися знаннями на практиці.

Щоб повністю змінити систему освіти, треба більше 10 років. Досвід освітяни перейняли у 7 країн, зокрема у Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі. І вже почали готувати вчителів, які наступного року візьмуть перший клас. Щоправда, дехто проти новацій.

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Супротив з боку тих людей, які є прихильниками старих програм, які відбирали дітей на свої програми, які продавали підручники батькам,

– розповіла радниця міністра освіти і науки Оксана Макаренко.

Тепер ж державні школи так не зможуть, запевняють у міністерстві. Зокрема заборонять і іспити для вступу у перший клас. А школи хочуть зобов'язати першочергово брати на навчання дітей, які живуть поруч.

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