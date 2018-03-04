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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Без оценок и домашних заданий: в чем заключается реформа начального образования

21:47, 4 марта 273 Читати новину українською

Одноклассники – не конкуренты, а команда. В некоторых украинских школах уже полгода как испытывают новый стандарт начального образования, который заработает с нового учебного года. Предусматривает он не зазубривание, а умение пользоваться знаниями на практике.

Чтобы полностью изменить систему образования, нужно более 10 лет. Опыт педагоги переняли у 7 стран, в частности в Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши. И уже начали готовить учителей, которые в следующем году примут первый класс. Правда, кое-кто против новаций.

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Сопротивление со стороны тех людей, которые являются сторонниками старых программ, которые отбирали детей на свои программы, которые продавали учебники родителям,
– рассказала советник министра образования и науки Оксана Макаренко.

Теперь же государственные школы так не смогут, уверяют в министерстве. В частности запретят и экзамены для поступления в первый класс. А школы хотят обязать в свою очередь брать на обучение детей, живущих рядом.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Дети Образование Министерство образования и науки Украины Реформа образования
Источник: 24 Канал
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