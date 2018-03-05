Во Всемирный день детского телевидения на 24 Канал пришла особая экскурсия

Дети учились быть журналистами, режиссерами или ведущими. Да еще и увидели, что происходит на телевидении за кадром, как делают новости и как ведущая работает в прямом эфире.

Экскурсию по 24 Каналу для детей с инвалидностью, детей переселенцев и украинских солдат организовали в день детского телевидения и радиовещания. Экскурсию инициировал благотворительный фонд "Справедливость". А 24 Канал откликнулся на предложение.

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Такая возможность очень уникальная – побывать на телевидении, на 24-м, и я думаю, что в будущем она будет более открытой, ей будет легче адаптироваться в общении с людьми,

– рассказала мать девочки с синдромом Дауна Людмила Король.

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