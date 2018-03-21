У ЄС запустять безкоштовні точки Wi-Fi вже у травні 2018

Європейська Комісія вкотре повідомила про намір забезпечити мешканців ЄС безкоштовним WiFi. На проект WiFi4EU виділено 12 000 000 євро.

Розповідає euronews.com.

Європейська Комісія планує забезпечити безкоштовним Wi-Fi для всіх мешканців міст, містечок та сіл у публічних місцях (парки, площі, громадські будівлі) у країнах ЄС і Норвегії та Ісландії. Проект буде реалізовано для 1 000 міст, які отримають фінансування з бюджету ЄС.

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Марія Габріель, комісар ЄС з цифрової економіки наголосила, що вони не збираються проводити інтернет туди, де він вже є.

Кожна країна отримає по 15 ваучерів на 15 000 євро для своїх населених пунктів. Загальна сума проекту становить 12 000 000 євро. При цьому, кожен отримувач ваучера має запустити мережу вільну від реклами мінімум на три роки. Кожен населений пункт або асоціація муніціпалітетів можуть самі обирати постачальників послуг і зобов'язані проконтролювати, щоб мережа запрацювала протягом 18 місяців з моменту отримання ваучера. Для того, щоб взяти участь у проекті, потрібно буде зареєструватись на спеціальному порталі заповнивши онлайн-форму, процес реєстрації триватиме від 6 до 8 тижнів. Бенефіціарів буде обрано за принципом "хто перший прийшов".

Марія Габріель про проект #WiFi4E