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      У Європарламенті ухвалили знакове рішення щодо переведення годинників на зимовий і літній час

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      Європарламент схвалив скасування переведення годинників на зимовий/літній час від 2021 року
      Європарламент схвалив скасування переведення годинників на зимовий/літній час від 2021 року / Фото з відкритих джерел

      Крайня неділя березня 2021 року може стати останнім днем, коли в Євросоюзі переводитимуть годинники задля переходу на літній час. На зимовий же час востаннє країни ЄС мають перейти в останню неділю жовтня все того ж 2021 року.

      Відповідне рішення 26 березня ухвалили представники Європарламенту – "за" проголосували 410 євродепутатів, натомість "проти" висловилися 192, а 51 особа утрималася.

      Читайте також: Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні

      Раніше в Євросоюзі планували скасувати переведення годинників від 2019 року, проте 26 березня євродепутати перенесли цю дату на три роки.

      Відповідно до проекту закону, кожна країна ЄС сама обирає, за яким часом вона житиме: зимовим чи літнім. Так, ті країни євроспільноти, що вирішили зберегти свій літній час, мають перевести свій останній годинник в останню неділю березня 2021 року. А ті, хто вибрав зимовий час, можуть налаштувати свої годинники востаннє у жовтні 2021-го.

      Депутати Європарламенту також хочуть, щоб країни ЄС і Єврокомісія координували, аби застосування літнього часу в деяких країнах і зимового часу в інших не порушувало внутрішній ринок.

      Якщо ж комісія побачить, що такі кроки значною мірою впливають та постійно перешкоджають належному функціонуванню єдиного ринку, вона може подати пропозицію відкласти дату застосування вищезазначеного рішення щонайбільше на 12 місяців.

      Тепер Європарламент планує обговорити документ щодо скасування літнього/зимового часу з міністрами країн ЄС. Після цього буде ухвалено остаточну редакцію закону.

      Про відмову від переходу на літній чи зимовий час у ЄС заговорили ще влітку 2018 року. Тоді щодо провели онлайн-голосування серед громадян союзу. Відповідно до результатів такого опитування, понад 80% респондентів з 4,6 мільйона осіб підтримали скасування переведення годинників на літній і зимовий час.

      Читайте також: Україна може відмовитися від переведення годинників слідом за ЄС

      У вересні того ж року Єврокомісія представила план відмови у ЄС від сезонного переведення годинників. Як наголошували представники органу, перехід на зимовий/літній час має бути скасованим у всьому Європейському Союзі, проте країни-члени матимуть можливість вирішити, за яким саме часом вони хочуть жити.

      Яку ситуацію спостерігають в Україні. Тут досі люди переводять годинники на зимовий/літній час. Цього року перехід на літній час відбудеться уночі проти 31 березня – о 3 годині ранку слід буде перевести годинник на одну годину вперед.

      Як перехід на літній час впливає на здоров’я. Фахівці підкреслюють, через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймає організм. Відтак, часто можна почути скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше ж годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском і захворювання серця.

      Що слід робити, аби легко перейти на літній час. Пропонуємо Вам кілька порад, що допоможуть без проблем адаптуватися до годинної зміни в часі:

      – лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні;

      – забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном;

      – температура для сну має становити не більше ніж 18-20 градусів за Цельсієм;

      – не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями;

      – вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном;

      – влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі;

      – перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку;

      Читайте також: Як "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів через перехід на літній час

      – увімкніть зранку ритмічну музику – вона забезпечить Вас бадьорим підйомом і надасть позитивної енергії на весь робочий день;

      – аби легше позбутися сонливості, прийміть контрастний душ.

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      Теги: Новини політики Євросоюз Європарламент Європа
      Джерело: 24 канал
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