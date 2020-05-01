У Запоріжжі відновили роботу два ринки

З 1 травня у Запоріжжі почали працювати два продовольчі ринки. На вході усім вимірюють температуру, пускають лише людей у масках. Підприємці зобов’язані кожних три години проводити дезінфекцію.

Працівники ринків вже о 6:00 були на робочих місцях, пише "Укрінформ".

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На час дії карантину діє один вхід і один вихід з ринку. На вході всім вимірюють температуру. Пускають лише тих, хто в масках. Про це розповів директор ринку "Центральний" Роман Бєлогуб.

До прилавків і товару – особливі вимоги: прибирання кожні три години, захисні екрани,

– заявив Бєлогуб.

За його словами, організувати роботу ринку в умовах карантинних обмежень складно. Адже вимоги постійно змінюються, а кількість органів контролю збільшується.

"Ми були готові почати працювати ще наприкінці березня. Обладнали робочі місця, розрахували кількість продавців, але мерія не дозволила нам відкритися", – зазначив директор ринку.

Він також розповів, що купив маски та антисептики для співробітників адміністрації ринку, завів спеціальні журнали, в яких кожен щодня "відзначатиметься".

Усім підприємцям видали спеціальні чек-листи. Їх потрібно вивісити біля прилавків. Згодом туди кожних три години слід вносити інформацію про проведення прибирання з використанням спеціального хімічного засобу.

Керівник ринку та продавці називають 1 травня – пробним днем відновлення роботи ринку. Вони побоюються, аби органи контролю не знайшли порушення та не закрили їх знову.

Вранці на ринку була невелика черга з покупців, усі були в масках.

Зверніть увагу! Раніше у Запоріжжі дозвіл на відновлення торгівлі отримали тільки два ринки – Критий та Центральний. Всього ж в області їх приблизно 30 ринків. Вони перебувають на карантині з 17 березня.

Що відомо про можливість ринків відновити роботу

Рішення про те, що з 1 травня в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки, напередодні прийняв уряд.

Умовою роботи ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Крім того, до продавців та відвідувачів є певні вимоги.