У Зеленського немає досвіду, але є великий плюс, – експосол Грузії в Україні

Замороження конфлікту на Сході – дуже поганий варіант розвитку подій для України. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу експосол Грузії в Україні, президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

На переконання дипломата, команда президента Володимира Зеленського не дозволить заморозити конфлікт: ніхто не піде на те, аби зробити кордон всередині країни.

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Ми можемо далі рухатись сьогоднішнім шляхом: щодень втрачати людей і не лише на Сході в боях, а й тих, хто емігрує з країни, або вирішити питання Донбасу,

– зазначає Грігол Катамадзе.

На ток-шоу багато говорять – президенту не вистачає досвіду. Проте, на думку дипломата, таке твердження не відповідає дійсності. Адже головне, що має Володимир Зеленський, – щирий підхід та любов до країни, де він живе.

Звернення Володимира Зеленського щодо досягнення миру на Донбасі, дивіться тут:

І, коли люди кажуть – Зеленський щось неправильно робить, нехай ці люди поставлять себе на його місце і чесно самі собі скажуть – що б вони зробили, аби стали президентом.

Зараз потрібно робити все для припинення бойових дій на Сході,

– наголошує Грігол Катамадзе.

Якщо Україна нічого не робитимемо для повернення Донбасу, Росія може піти на рішучі кроки, як це було свого часу по відношенню до Грузії, коли РФ визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Якщо вона піде на такий крок – вирішувати це питання буде набагато складніше.

Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного військового співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

Докладніше про те, чому Україну не захистив Будапештський меморандум та чи втомився від нас Захід, – читайте незабаром в ексклюзивному інтерв'ю з експослом Грузії Гріголом Катамадзе.