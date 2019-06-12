У Зеленського пояснили, чому з липня зростуть ціни на електрику

Від першого липня, згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Відповідно, такі компанії, як державна "Енергоатом" та приватна ДТЕК Ахметова, зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.

Таку думку висловив представник Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що наразі ці компанії контролюють 90% виробництва електроенергії.

За словами Геруса, імпорт електроенергії повністю заборонений, на відміну від ринку газу. "Тому цей ринок держава не буде регулювати, а відповідно ці компанії будуть виставляти ціну, яку захочуть", – додав він.

За різними оцінками, збільшення ціни може коливатися від 30% до 100% чи навіть більше. Чому ціну піднімуть? Бо ці компанії захочуть заробити ще більше. А на монополізованому ринку вони розуміють, що можуть продати дорожче, бо не буде можливості купити електрику ще десь,

– заявив Герус.

"Тому ціна зросте, і монополісти зароблять понадринкову мережу. Це суто бізнес-інтерес, комерційні мотиви власників компаній. Ми ж не думаємо, що ДТЕК Ахметова будуть займатися благодійністю?", – відповів представник Зеленського у Кабміні.

Чи впливатиме це на ціну для населення?

Герус зазначив, що на першому етапі швидше за все, з 1 липня ціна на електрику для населення не зміниться. "Але якщо зросте загальнооптова ціна, то це потім перекладеться на бізнес і відбудеться зростання цін, зокрема і тарифи на воду", – вважає він.

Представник Зеленського у Кабміні додав, що з часом це призведе до того, що ціни на електрику зростуть і для населення.

Читайте більше про представника президента в Кабміні Андрія Геруса – у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду проект до закону "Про ринок електричної енергії", який повинен відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року.