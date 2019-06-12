01:32
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      У Зеленського пояснили, чому з липня зростуть ціни на електрику

      477 Читать новость на русском
      У Зеленського пояснили, чому з липня зростуть ціни на електрику
      У Зеленського пояснили, чому з липня зростуть ціни на електрику / sensaled.com

      Від першого липня, згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" держава втратить право регулювати виробників електрики. Відповідно, такі компанії, як державна "Енергоатом" та приватна ДТЕК Ахметова, зможуть на власний розсуд підняти ціни для населення.

      Таку думку висловив представник Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! У липні ціна газу для населення зменшиться на 8% – "Нафтогаз"

      Він наголосив, що наразі ці компанії контролюють 90% виробництва електроенергії.

      За словами Геруса, імпорт електроенергії повністю заборонений, на відміну від ринку газу. "Тому цей ринок держава не буде регулювати, а відповідно ці компанії будуть виставляти ціну, яку захочуть", – додав він.

      За різними оцінками, збільшення ціни може коливатися від 30% до 100% чи навіть більше. Чому ціну піднімуть? Бо ці компанії захочуть заробити ще більше. А на монополізованому ринку вони розуміють, що можуть продати дорожче, бо не буде можливості купити електрику ще десь,
      – заявив Герус.

      "Тому ціна зросте, і монополісти зароблять понадринкову мережу. Це суто бізнес-інтерес, комерційні мотиви власників компаній. Ми ж не думаємо, що ДТЕК Ахметова будуть займатися благодійністю?", – відповів представник Зеленського у Кабміні.

      Чи впливатиме це на ціну для населення?

      Герус зазначив, що на першому етапі швидше за все, з 1 липня ціна на електрику для населення не зміниться. "Але якщо зросте загальнооптова ціна, то це потім перекладеться на бізнес і відбудеться зростання цін, зокрема і тарифи на воду", – вважає він.

      Представник Зеленського у Кабміні додав, що з часом це призведе до того, що ціни на електрику зростуть і для населення.

      Читайте більше про представника президента в Кабміні Андрія Геруса – у матеріалі 24 каналу.

      Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду проект до закону "Про ринок електричної енергії", який повинен відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року.

      blog_ava
      67-річна мама Наомі Кемпбелл знялася для реклами купальників: звабливі фото
      11 червня
      4425
      Теги: Новини України Ціни Володимир Зеленський Електроенергія Ринок електроенергії Тарифи Рінат Ахметов Андрій Герус
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі
      11 червня , 22:23 Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі
      2449
      Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордоні
      11 червня , 21:00 Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордоні
      Світлана Попова 2871
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      11 червня , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3930
      Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео
      11 червня , 20:24 Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео
      2893
      Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      11 червня , 19:30 Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      Ірина Поліщук 757
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук